TEV Miesbach ist zurück im Trainingsbetrieb

Miesbach. (PM TEV) Der TEV ist zurück im Trainingsbetrieb: Seit Montag befindet sich die erste Mannschaft offiziell wieder in der Sommervorbereitung auf die kommende Saison.

Nach der kurzen Off-Season stehen nun wieder intensive Einheiten im Athletik-, Kraft- und Ausdauerbereich auf dem Programm.

Mit dabei waren auch die bereits bekannten Neuzugänge Maximilian Vollmayer und Valentin Kroha, die erstmals gemeinsam mit ihren neuen Mannschaftskollegen in die Vorbereitung gestartet sind. Darüber hinaus nahmen auch einige weitere Neuzugänge am Auftakt teil, deren Verpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekanntgegeben werden.

Ebenso erfreulich aus Sicht des TEV: Ein Großteil der zuletzt über die Social-Media-Kanäle veröffentlichten Vertragsverlängerungen war bereits wieder mit vollem Einsatz dabei.

Mit Stefan Kuhn bleibt dem TEV ein vielseitig einsetzbarer Allrounder erhalten. Der 21-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit 38 Partien und steuerte dabei fünf Tore sowie fünf Vorlagen bei.

Auch Simon Maier gehört weiterhin zum Kader der ersten Mannschaft. Der junge Torhüter war vergangene Saison als dritter Goalie Teil des Teams und stand gleichzeitig für die U20 des TEV zwischen den Pfosten, mit der er die bayerische Vizemeisterschaft feiern konnte.

Im Angriff kann der TEV weiterhin auf Benedikt Pölt bauen. Das kampfstarke Eigengewächs kam in der Vorsaison auf 27 Spiele, fünf Tore und 13 Assists und überzeugte erneut mit großem Einsatzwillen und Leidenschaft.

Mit Aziz Ehliz bleibt ein weiterer flexibel einsetzbarer Spieler an Bord. In 32 Spielen erzielte der Allrounder neun Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor.

Defensiv weiterhin eine feste Größe ist Andreas Nowak. Der Rosenheimer feierte erst vergangene Woche seinen 30. Geburtstag und zählt seit Jahren zu den Dauerbrennern in der TEV-Verteidigung. In 38 Spielen verbuchte er vergangene Saison fünf Tore und elf Assists.

Ebenfalls weiterhin im TEV-Trikot auflaufen wird Danyel Waizmann. Der defensiv starke Spieler aus Miesbach stammt aus dem eigenen Nachwuchs und kam vergangene Saison auf 35 Einsätze mit einem Tor und fünf Vorlagen.

Mit Benedikt Dietrich kann der TEV zudem einen weiteren wichtigen Defensivspieler halten. Der körperlich robuste Verteidiger zählt zu den wichtigen Bausteinen in der Defensive und überzeugt vor allem mit harter und kompromissloser Spielweise. Wie wertvoll Dietrich für die Mannschaft ist, zeigte sich besonders in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er nach einem geblockten Schuss mit einem Handbruch fast die komplette zweite Saisonhälfte ausfiel. Sein Fehlen machte sich innerhalb der Mannschaft deutlich bemerkbar. In seinen 19 Einsätzen verbuchte Dietrich ein Tor und vier Assists.

Eine ganz wichtige Personalie bleibt zudem Matej Pekr. Der erfahrene Routinier war mit 19 Treffern und 24 Assists in 28 Spielen zweitbester Scorer der Mannschaft und einer der absoluten Dreh- und Angelpunkte in der Offensive. Besonders in den Partien, in denen Pekr verletzungs- oder krankheitsbedingt fehlte, war sein Einfluss auf das Spiel deutlich zu spüren. Unvergessen bleibt zudem sein entscheidender Treffer in den Pre-Playoffs gegen Ulm/Neu-Ulm. Obwohl Pekr die einzige aktuelle Ausnahme bei den regionalen Spielern darstellt, ist auch er längst in der Region angekommen: Seit vergangenem Sommer lebt er in der Gegend und hält sich in den Sommermonaten unter anderem auf dem Rennrad fit.

Auch auf der Torhüterposition setzt der TEV weiter auf Kontinuität: Timon Ewert bleibt dem Verein erhalten. Der Routinier war in der abgelaufenen Saison einer der absoluten Leistungsträger und wurde nicht umsonst zum MVP des TEV gewählt. Mit zahlreichen starken Paraden war er über die gesamte Saison hinweg ein großer Rückhalt und hatte maßgeblichen Anteil am Erreichen der Playoffs.

Mit Thomas März bleibt zudem einer der emotionalen Leader an Bord. Der kampfstarke Angreifer entwickelte sich in der vergangenen Saison nochmals stärker zum Leistungsträger und sammelte in 28 Spielen acht Tore sowie 18 Vorlagen. Besonders in den Playoffs wurde sein verletzungsbedingtes Fehlen innerhalb der Mannschaft schmerzlich vermisst.

Einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt machte Laurenz Haltmair. In seiner ersten kompletten Saison im Seniorenbereich erhielt der junge Spieler viel Eiszeit und konnte wichtige Erfahrungen sammeln. In 34 Spielen gelangen ihm zwei Tore und drei Assists.

Kontinuität gibt es auch hinter der Bande: Der TEV setzt weiterhin auf Trainer Dusan Frosch. Die Verantwortlichen hielten auch in sportlich schwierigen Phasen bewusst am Coach fest, da er die Vereinsphilosophie mit vielen jungen Spielern sowie Akteuren aus Miesbach und der Region konsequent verkörpert und umsetzt. Unter seiner Leitung schafften in den vergangenen beiden Jahren zudem mehrere Spieler aus der eigenen U20 den Sprung in die erste Mannschaft. Sportlich steht Frosch für eine kompakte Defensive sowie eine moderne und offensive Spielweise.

Auffällig bei der bisherigen Kaderplanung: Mit Ausnahme von Matej Pekr, stammen sämtliche bisher bekannten Neuzugänge und Vertragsverlängerungen aus Miesbach oder der unmittelbaren Region. Damit bleibt der TEV seiner klaren Linie treu, auf Identifikation, regionale Verwurzelung und Entwicklung eigener Spieler zu setzen.

Verabschieden musste sich der Verein dagegen von Klemen Pretnar, Daniel Merl und Julian Zimmerman-West, die den TEV verlassen haben.

Nicht nur die erste Mannschaft ist inzwischen wieder im Trainingsbetrieb: Seit gestern haben auch die Nachwuchsmannschaften des TEV wieder mit dem Sommertraining begonnen. Zahlreiche Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler bereiten sich aktuell gemeinsam mit ihren Teams auf die kommende Saison vor und arbeiten in den nächsten Monaten an den athletischen Grundlagen.

In den kommenden Wochen wird die Mannschaft die Sommervorbereitung weiter intensivieren. Zudem dürfen sich die TEV-Fans schon bald auf weitere Informationen zu den geplanten Testspielen freuen, bei denen einige attraktive Heimspiele auf die Zuschauer warten. Sobald außerdem der endgültige Modus für die neue Saison feststeht, wird auch der Dauerkartenverkauf starten.