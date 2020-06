TEV Miesbach: Ehrungen zum 100. Spiel und VertragsverlÃ¤ngerung

Miesbach. (PM TEV) Pünktlich zum Sommertraining Start, konnten Michi Grabmaier und Timon Ewert für 100 Spiele im Trikot des TEV Miesbach geehrt werden. Beiden...

Miesbach. (PM TEV) Pünktlich zum Sommertraining Start, konnten Michi Grabmaier und Timon Ewert für 100 Spiele im Trikot des TEV Miesbach geehrt werden.

Beiden konnten die 100- Spiele Marke im letzten Saisonspiel vor Saisonabbruch in Landsberg erreichen, zeitgleich mit dem Erfolg des Bayernliga Titels. Ewert der den besten Gegentorschnitt aller Torhüter in der Bayernliga verbuchen konnte (2,29 Gegentore pro Spiel), hatte bereits schon vor einigen Wochen die Zusage für die kommende Saison gegeben. „ Timon geht in seine fünfte Saison beim TEV. Beim Torwart werden in der Statistik leider nur die tatsächlichen Einsätze gewertet, sonst hätte Timon schon die doppelte Anzahl an Spielen. Das Wechselspiel mit Anian klappt sehr gut und wir hoffen dass beide noch einige Jahre bleiben,“ bilanziert Teammanager Keckeis.

Im gleichen Zuge kann der TEV Miesbach zudem die Vertragsverlängerung von Michael Grabmaier bekannt geben. Der junge Miesbacher geht bereits in seine dritte Saison in der Senioren Mannschaft. Unsere Nummer 10 stand in der letzten Saison bei insgesamt 39 Spielen des TEV auf dem Eis, wobei ihm beachtliche 30 Scorerpunkte (8 Tore / 22 Assists) gelangen. Der 21-jährige zählte somit zu den besten Scorer (4. In der internen Scorer liste). Grabmaier kam in der Oberligasaison (2017/18) vom Nachbarn EC Bad Tölz als Förderlizenz Spieler an die Schlierach, und konnte in 3 Saisonen 93 Scorerpunkte (30 Tore/63 Assists) auflegen. Michael durchlief die Nachwuchsmannschaften des TEV Miesbach bevor er in den Nachwuchs des EC Bad Tölz wechselte. Bei den Löwen konnte Grabmaier in noch jungen Jahren, die Erfahrung von 31 DEL 2 Spielen sammeln (9 Scorerpunkte). „ Michi konnte trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung im Senioreneishockey sammeln und ist bereits Leistungsträger in unserer Mannschaft. Er ist ein top ausgebildeter Spieler, mit feiner Stocktechnik und dem Auge für seine Mitspieler, jedoch sind wir überzeugt, dass noch einiges in ihm steckt“, berichtet Keckeis.