TEV: Letztes Puzzleteil fÃ¼r die Offensive

Miesbach. (PM TEV) Der Angriff beim TEV ist vorerst komplett und mit Felix Feuerreiter verlängert einer der Topangreifer der letzten Jahre seinen Vertrag in der Kreisstadt.

Nicht ersetzbar ist der 29-jährige Holzkirchner seit Jahren in der TEV Offensive und er entwickelte sich zu einem der Topstürmer der Bayernliga.

Felix schaffte mit 18 Jahren den Sprung aus dem TEV-Nachwuchs in die erste Mannschaft und wurde schnell ein wichtiger Bestandteil in der Bayernliga-Mannschaft. Mittlerweile geht er bereits in seine elfte Spielzeit an der Schlierach. Mit dem TEV wurde er 2020 Bayernliga-Meister, schaffte 2017 den Aufstieg in die Oberliga und wurde persönlich 2022 zum besten Spieler der Bayernliga gewählt. Mit der Nummer 21 auf dem Rücken absolvierte Felix bereits 369 Spiele für den TEV und erzielte dabei 148 Tore und 154 Assists.