TEV holt sich den AuswÃ¤rtserfolg

Miesbach. (PM TEV) Vier umkämpfte Spiele waren es bisher zwischen dem TEV Miesbach und dem EHC Waldkraiburg.

Und auch Spiel 5 war bis zur letzten Sekunde umkämpft. Beide Mannschaften hatten erneut mit zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Der TEV kompensierte die Ausfälle mit Laurenz Haltmair und Valentino Estner aus der U20 Mannschaft, währenddessen die Löwen 3 Spieler aus der 1b Mannnschaft reaktivierten.

Die erneuten Umstellungen machten sich im Spielfluss bemerkbar, nichtsdestotrotz war der TEV in den ersten Minuten tonangebend und Moritz Schlickenrieder traf in der 5.Minute nach einer schönen Einzelaktion mit einem Schuss genau in den Winkel zum 0:1. Danach verlor der TEV etwas den Faden und Waldkraiburg hatte einige Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Philip Lehr hielt im TEV Tor erneut überragend. Insbesondere gegen Anthony Dillmann verhinderte er den Ausgleich stark.

Der Mittelabschnitt begann für den TEV nach Maß. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Löwen, war es erneut Moritz Schlickenrieder, der in der 25.Minute Christoph Lode gekonnt zum 0:2 umspielte. Nur vier Minuten später durften die rund 50 mitgereisten TEV Fans erneut Jubeln. In Überzahl traf Patrick Asselin zum 0:3. In der 33.Minute wurde es dann zum ersten Mal in der Serie hitzig, nach einem überharten Check von hinten von Martin Kokes an Thomas März flogen die Fäuste und die Stimmung kochte. Aber die Schiedsrichter blieben bei ihrer Linie und hatten das Spiel auch in der Folge gut im Griff.

Im Schlussabschnitt baute der TEV ein Abwehrbollwerk auf und ließ Waldkraiburg anrennen. Dir Löwen kamen zwar in der 50.Minute durch Martin Kokes nochmals auf 1:3 heran, aber mehr als ein weiterer Pfostentreffer sollte den Löwen nicht gelingen und so gewann der TEV verdient mit 1:3 in Waldkraiburg und hat nun am Freitag die Chance mit einem Heimsieg ins Halbfinale einzuziehen.

Nicht mehr mitwirken wird dabei leider Christian Neuert. Für ihn ist die Saison beendet, nachdem er sich am Sonntag einen Bruch des Sprunggelenks zugezogen hat. Der TEV wünscht Christian schnelle Genesung und einen optimalen Heilungsverlauf.

Spiel 6 der Serie findet am Freitag um 20 Uhr im Miesbacher Eisstadion. Der TEV hofft auf die zahlreiche Unterstützung seiner Fans in der umkämpften Viertelfinalserie.

Aktuell hat der TEV neben der Grippewelle auch mit seiner Website zu kämpfen, welche aktuell nicht erreichbar ist.

Tickets für Spiel 6 können aber im Ticketshop wie gewöhnlich erworben werden.

https://ticket107.tickethome.at/buchen/182/21.02.2025/2000

