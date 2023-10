TEV holt gegen Pfaffenhofen die ersten drei Punkte

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Nach einer langen Vorbereitungsphase startete der TEV am gestrigen Abend gegen den EC Pfaffenhofen in die neue Bayernligasaison. Trainer...

Miesbach. (PM TEV) Nach einer langen Vorbereitungsphase startete der TEV am gestrigen Abend gegen den EC Pfaffenhofen in die neue Bayernligasaison.

Trainer Zdenek Travnicek konnte fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Einzig der noch verletzte Kapitän Johannes Bacher und der gesperrte Michael Grabmaier fehlten zum Auftakt. Im Tor begann Philip Lehr.

Und Lehr war in der Anfangsphase gleich ein paar Mal richtig gefordert und verhinderte mit mehreren Paraden den frühen Rückstand. Nach circa der Hälfte des ersten Spielabschnitts wendete sich aber das Blatt und der TEV kam besser in die Partie und nun war es Patrick Weiner im Gästetor der seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte. In der 17.Spielminute war er aber dann geschlagen. Felix Feuerreiter hatte im Powerplay zu viel Platz und traf per flachem Schlagschuss aus zentraler Position zum 1:0.

Im Mittelabschnitt dann aber der frühe Schock für den TEV. In der 23.Spielminute traf zunächst Wassilij Guft-Sokolov per platzierten Schuss ins Kreuzeck und nur sechs Minuten später brachte Jeremy Eisenhofer seine Mannschaft im Powerplay in Führung. Der TEV schlug aber umgehend zurück. 38 Sekunden nach dem 1:2 überraschte Matthias Bergmann den Gästetorwart mit einem Schuss von der blauen zum 2:2. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichtem Chancenplus für den TEV. In der 40.Spielminute fasste sich Routinier Sebastian Deml ein Herz und umkurvte die komplette ECP Abwehr bevor er für Patrick Asselin ablegte, der nur noch ins leere Tor zum 3:2 schieben musste.

Im Schlussabschnitte merkte man den Gästen ihre laufintensive Spielweise an und der Kräfteverschleiß machte sich bemerkbar. Dadurch übernahm der TEV immer mehr das Kommando. Nach einem starken Forecheck von Florian Heiß war es Benedikt Pölt in der 50.Spielminute der zum 4:2 traf. Vier Minuten später staubte Thomas März nach einem Schuss von Andreas Nowak im Powerplay zum 5:2 ab. Der Stadionsprecher war mit seiner Durchsage noch nicht einmal fertig als Benedikt Pölt wenige Sekunden später seinen Doppelpack perfekt machte und zum 6:2. Damit schien die Partie entschieden und beim TEV schlich sich etwas der Schlendrian ein, was die Gäste in Person von Jan Tlacil zweifach ausnutzten und bis zur 60.Minute nochmal auf 6:4 verkürzten. Danach ließ der TEV aber nichts mehr anbrennen und gewann verdientermaßen mit 6:4 gegen den EC Pfaffenhofen.

Am kommenden Wochenende steigt man dann in den gewohnten Freitag-Sonntag Rhythmus ein. Freitag ist der TEV zu Gast in Geretsried und zum zweiten Heimspiel empfängt der TEV am Sonntag um 18 Uhr die Schweinfurt Mighty Dogs.

TEV Miesbach – EC Pfaffenhofen 6:4 (1:0/2:2:3:2)

Torfolge:

1:0 17.Min Felix Feuerreiter (Asselin, Endress) 5-4PP;

1:1 23.Min Wassilij Guft-Sokolov (Leonhardt);

1:2 29.Min Jeremy Eisenhofer (Tlacil) 5-4PP;

2:2 30.Min Matthias Bergmann (Feuerreiter Fe., Asselin);

3:2 40.Min Patrick Asselin (Deml, Feuerreiter Fe.);

4:2 50.Min Benedikt Pölt (Heiß, Mechel);

5:2 54.Min Thomas März (Nowak, Slavicek) 5-4PP;

6:2 55.Min Benedikt Pölt (Heiß, Feuerreiter Fl.);

6:3 58.Min Jan Tlacil (Leonhardt, Guft-Sokolov);

6:4 59.Min Jan Tlacil

Zuschauer: 376

Strafen: TEV 4 – ECP 10

Spieler des Tages: Pölt – Weiner

