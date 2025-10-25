TEV holt Big Points in Waldkraiburg

Miesbach. (PM TEV) Am Freitagabend kam es in Waldkraiburg zur Neuauflage des letztjährigen Viertelfinales und passend wie im Vorjahr meldete sich beim TEV unter der Woche die Krankheitswelle zurück und letztlich hatten die Kreisstädter mit sieben Ausfällen zu kämpfen.

Gestützt auf einen erneut starken Timon Ewert zeigte der TEV aber erneut einen starken kämpferischen Auftritt und die jungen Cracks im Kader des TEV sprangen in die Bresche und brachten eine hervorragende Leistung.

In einer torreichen Partie setze Justi Späth in der zweiten Minute den ersten Stich und man ging im Powerplay früh in Führung, doch Daniel Hora fand schnell die passende Antwort, ehe Reto Schüpping den TEV ebenfalls in Überzahl wieder in Front schoss. Einen Nachschuss konnte dann aber Adris Dzerins zum 2:2 abstauben.

Der TEV startete in Unterzahl in den zweiten Abschnitt und kassierte sofort das 3:2 durch Jakub Sramek. Der TEV kämpfte sich aber wieder zurück ins Spiel und Aziz Ehliz besorgte den dritten Überzahltreffer per One-Timer zum 3:3. Dennoch ging der TEV mit einem Rückstand in die zweite Pause, da Nico Vogl kurz vor der Pause zum 4:3 traf. Zuvor hatte der TEV die Möglichkeit mit einem Penalty in Führung zu gehen, doch Justi Späth scheiterte.

Der Schlussabschnitt gehörte dann dem TEV. Patrick Asselin traf in der 44.Minute nach schönem Zuspiel von Thomas März zum 4:4 und in der 50.Minute kombinierten sich die beiden Youngsters Laurenz Haltmair und Moritz Schlickenrieder durch die Waldkraiburger Defensive und Schlickenrieder markierte die erneute Führung. Nur 30 Sekunden später baute dann Justi Späth nach Pass von Reto Schüpping die Führung aus. Die restliche Spielzeit verteidigte der TEV leidenschaftlich und mehr als der Anschlusstreffer aus dem Gewühl vor dem Tor zwei Sekunden vor dem Ende sollte nicht mehr fallen und so gewann der TEV mit 5:6 in Waldkraiburg und fügte den Löwen die erste Saisonniederlage zu.

Auch in Waldkraiburg wurde der TEV wieder lautstark unterstützt von den Fans und die Unterstützung braucht es morgen auch im Heimspiel um 18 Uhr gegen den punktgleichen ESV Buchloe, wo es für die Mannschaft von Dusan Frosch wieder um wichtige Punkte geht.

