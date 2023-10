TEV gibt sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Bis zur 36.Minute schien der TEV Miesbach am Freitagabend wie der sichere Sieger in der Partie gegen den ESV...

Miesbach. (PM TEV) Bis zur 36.Minute schien der TEV Miesbach am Freitagabend wie der sichere Sieger in der Partie gegen den ESV Buchloe, aber ein Alleingang und ein Tor von Alexander Krafcyzk sollte den Wendepunkt in einer bis dahin vom TEV dominierten Partie bringen. Aber von Anfang an.

TEV Trainer Zdenek Travnicek konnte auf die gleiche Mannschaft wie beim 7:2 Heimsieg am Sonntag gegen den ERV Schweinfurt setzen. Einzig im Tor gab es einen Wechsel und Philip Lehr begann wieder. Der TEV startete gut in die Partie und mit einem sehr platzierten Schuss brachte Bohumil Slavicek seine Mannschaft in der 4.Spielminute in Führung. In der 10.Spielminute herrschte ein Hauch von NHL im Miesbacher Eisstadion. Patrick Asselin setzte zu einem „coast to coast“ Solo an und vernaschte dabei die komplette Buchloer Abwehr samt Torwart Johannes Wiedemann und traf mit seinem Traumtor zum 2:0.

Im Mittelabschnitt schien es lange als würde der TEV endgültig den Deckel auf die Partie machen wollen und nach einem Fehler des sonst tadellos haltenden Gästekeepers Johannes Wiedemann traf Michael Grabmaier in der 30.Spielminute zum 3:0. Dann kam eben jener Konter durch Krafcyzk, der die Partie verändern sollte. Den ersten Schuss konnte Lehr noch abwehren, aber im Nachschuss traf der Buchloer Angreifer zum 3:1 und als Demeed Podresov rund 30 Sekunden vor der Pause zum 3:2 traf, begann das Zittern im Miesbacher Eisstadion.

Der TEV war auch im Schlussabschnitt die spielbestimmende Mannschaft, aber Buchloe kam durch Konter immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen vor Lehr. Bis zur 54.Spielminute ließ der TEV insgesamt fast 8 Minuten am Stück im Powerplay ungenutzt und so kam es wie es kommen musste. Wiederum Demeed Podresov war es mit einem verdeckten Schuss der in der 58.Spielminute für den ESV Buchloe ausglich. Somit hatten beide Mannschaften einen Punkt sicher nach sechzig Minuten und die Verlängerung musste entscheiden wer als Sieger vom Eis geht. Und dort war die Partie schnell entschieden. Wiederum Krafczyk tauchte alleine vor Lehr auf und nagelte die Scheibe nach 23 Sekunden zum 3:4 ins TEV Tor.

Für den TEV endete damit ein bitterer Abend mit einem Punkt. Am Sonntag trifft man dann auswärts um 18 Uhr auf den EHC Königsbrunn.

