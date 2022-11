TEV gewinnt souverÃ¤n gegen Erding

Miesbach. (PM TEV) Nach zuletzt zwei Niederlagen für den TEV waren am Freitagabend die Erding Gladiators zu Gast im MiaHelfnZam-Stadion in Miesbach. Jene Gladiators...

Miesbach. (PM TEV) Nach zuletzt zwei Niederlagen für den TEV waren am Freitagabend die Erding Gladiators zu Gast im MiaHelfnZam-Stadion in Miesbach.

Jene Gladiators waren es die dem TEV vor rund zwei Wochen die erste Niederlage nach sechzig Minuten in dieser Saison zufügten. Trotz der beiden Niederlagen stand der TEV vor der Partie noch auf Platz 1 und hatte die Möglichkeit den Vorsprung auf den Tabellenzweiten, die punktgleichen Donau Devils Ulm/ Neu-Ulm, auf drei Punkte auszubauen, da diese spielfrei waren. Die Erdinger selbst reisten mit einer Menge Selbstvertrauen an, so hatten sie zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen. Beide Mannschaften hatten mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. So fehlten bei Erding einige wichtige Spieler wie z.B. Daniel Krzizok, Sebastian Busch und Lukas Krämmer krankheitsbedingt. Beim TEV kehrte Matthias Bergmann zurück und der unter der Woche angeschlagene Ales Furch konnte auflaufen, dennoch fehlten mit Bohumil Slavicek, Sebastian Deml, Johannes Bacher, Stefano Rizzo und Florian Heiß fünf Stammspieler und wie berichtet ist Neuzugang Patrick Asselin erst ab nächster Woche spielberechtigt. Beim TEV im Tor startete Anian Geratsdorfer und bei den Gästen Christoph Schedlbauer.

Gleich zu Beginn des ersten Drittel gab es nach sieben Sekunden eine Strafe gegen den TEV. Man musste aber nicht lange in Unterzahl agieren, da nur zehn Sekunden später auch ein Erdinger für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie in der beide Mannschaften ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive richteten. Der TEV ließ zwei weitere Powerplaymöglichkeiten ungenutzt und Erding hatte zunächstd die beiden besten Möglichkeiten in der Partie. Einen Schuss von Roni Rukajärvi konnte Andreas Nowak noch von der Linie kratzen und bei einem Schuss aus dem Halbfeld war es die Latte die für den TEV rettete. Die bestd TEV Möglichkeit hatte Matthias Bergmann, aber er wurde vor dem Tor im letzten Moment gestört. In der 15.Spielminute hatte dann Erding kurz die Möglichkeit der doppelten Überzahl, konnte aber keinen Treffer erzielen. Im Gegenteil war es der TEV der kurz vor Ablauf der zweiten Strafzeit zum 1:0 traf. Ales Furch hatte im Mitteldrittel gelauert und bekam die Scheibe von Andreas Nowak zugespielt. Verfolgt von zwei Erdingern zog Furch auf Höhe des Bullykreises trocken per Schlagschuss ab und versenkte in der 17.Spielminute die Scheibe unhaltbar für Schedlbauer im langen Eck. Die Gäste fanden zwei Minuten später die Antwort auf das 1:0. Ryan Murphy setzte sich im Mitteldrittel durch und legte auf den mitgelaufenen Mark Waldhausen ab, der ähnlich wie Furch ins lange Eck traf und auch Geratsdorfer keine Chance ließ. Die Partie nahm jetzt Fahrt auf und wiederum nur eine Minute später brachte Michael Grabmaier die Scheibe aus dem Drittel zu Ales Furch, der bei einer 2 auf 1 Situation die Scheibe fast identisch wie beim seinem ersten Tor zum 2:1 versenkte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt nahm der TEV das Heft etwas mehr in die Hand und Erding kam selten gefährlich vor das Tor von Geratsdorfer und wenn doch war dieser zur Stelle oder die Schüsse wurden von der Defensive geblockt. Bereits nach drei Minuten im Mittelabschnitt war es Nick Endress, der die Führung des TEV’s ausbaute. Felix Feuerreiter’s Schuss wurde zunächst geblockt. Der Puck kam aber zu Endress und der überwand Schedlbauer per flach Schuss zum 3:1. In der Folgezeit passierten wenig zwingende Chancen und beide Mannschaften agierten konzentriert in der Defensive. Es dauerte bis zur 37.Spielminute ehe wieder Jubel im MiaHelfnZam-Stadion entbrannte. Ales Furch erkämpfte sich im Mitteldrittel die Scheibe, ließ dann einen Erdinger Verteidiger aussteigen und krönte sein sehenswertes Solo per Schuss ins kurze Kreuzeck zum 4:1 und für seinen ersten Hattrick im TEV Dress flogen danach die Caps der Zuschauer aufs Eis.

Und auch den Auftakt im letzten Drittel setzte wieder Ales Furch, der für seine hervorragende Leistung mit seinem vierten Treffer belohnt wurde. Michael Grabmaier legte in der 42.Spielminute schön den Puck an die blaue Linie für Andreas Nowak, der behielt die Übersicht und sah den freistehenden Furch und Furch konnte Nowak’s Flachschuss zum 5:1 abfälschen. Nach einem hohen Stock an Furch musste Björn Salhi für vier Minuten auf die Strafbank und diese lange Überzahl nützte der TEV zum 6:1. In der 50.Spielminute waren es Stefan Mechel und Andreas Nowak, die sich die Scheibe an der blauen Linie zuspielten und dieses mal kam der Schuss von Nowak halbhoch Richtung Erdinger Tor und es war Thomas März der die Scheibe entscheidend abfälschte und Schedlbauer wieder keine Chance ließ. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Nur einmal musste Geratsdorfer noch gegen den freistehenden Ryan Murphy seine ganze Klasse aufzeigen und er verhinderte den Anschlusstreffer. Somit feierte der TEV einen souveränen 6:1 Heimsieg gegen die Erding Gladiatros und konnte damit die Tabellenführung ausbauen.

Am kommenden Sonntag ist die Bayernliga spielfrei und für den TEV geht es am Freitag weiter mit dem Heimspiel um 20 Uhr im MiaHelfnZam-Stadion gegen den ESC Kempten.

TEV Miesbach – ESC Kempten 6:1 (2:1/2:0/2:0)

Torfolge:

1:0 17.Min Ales Furch (Nowak, Endress) 4-5SH;

1:1 19.Min Mark Waldhausen (Murphy, Salhi);

2:1 20.Min Ales Furch (Grabmaier, Nowak);

3:1 24.Min Nick Endress (Feuerreiter, Bergmann);

4:1 37.Min Ales Furch (Thyroff, Mechel);

5:1 42.Min Ales Furch (Nowak, Grabmaier);

6:1 50.Min Thomas März (Nowak, Mechel) 5-4PP

Zuschauer: 353

Strafen: TEV 10 – Erding 16

Beste Spieler: Furch / Waldhausen