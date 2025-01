TEV gewinnt Nervenkrimi

Miesbach. (PM TEV) Mit ganzen 10 Ausfällen hatte der TEV am Freitagabend zu kämpfen.

Neben den bekannten Ausfällen fielen mit Aziz Ehliz und Petr Gulda zwei weitere Stammspieler krankheitsbedingt aus und so gab Tobias Lammel sein Debüt für den TEV. Neben ihm kamen mit Julian Zimmerman und Laurenz Haltmair zwei weitere Spieler aus der U20 zum Einsatz.

Die Gäste aus Schweinfurt wollten unbedingt an der Schlierach punkten um sich im Kampf um die Playoffs eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Nach dem Aufwärmen gab es aber eine kurzfristige Änderung in der Aufstellung und für Benedict Roßberg startete plötzlich Leon Pöhlmann im Tor, der eine überragende Partie zeigen sollte, ebenso wie Philip Lehr im TEV Tor.

Beide Mannschaften starteten mit Fokus auf die Defensive in die Partie und machten keine Fehler, so waren Chancen im ersten Abschnitt Mangelware. In der 16.Minute zeigte Schweinfurt dann aber warum sie das beste Powerplay der Liga haben und Tomas Cermak traf per sattem Schlagschuss zum 0:1. Kurz darauf traf Lucas Kleider noch den Pfosten.

Es dauerte auch im Mittelabschnitt ein paar Minuten bis der TEV in die Partie kam. Ab ca. der Hälfte der Partie nahm man aber das Zepter in der Hand und spielte auf den Ausgleich, wobei die Mighty Dogs bei Gegenangriffen stets gefährlich vor Lehr auftauchten. Die beste Möglichkeit hatte Matthias Bergmann, der knapp am Innenpfosten scheiterte.

Bergmann war es dann auch der in diesem Nervenkrimi die Partie ausglich. Der TEV hatte zuvor im Schlussabschnitt 15 Minuten auf den Ausgleich gespielt, doch in der 56.Minute ließ Bergmann den Großteil der 434 Zuschauer jubeln. Daniel Merl’s Schuss in Überzahl kam über Felix Feuerreiter zu Bergmann, der zum vielumjubelten Ausgleich einschob. Beide Mannschaften waren danach bedacht keinen Fehler mehr zu machen und so ging es mit einem 1:1 in die Verlängerung.

Dort hatten nach 8 Sekunden die Mighty Dogs die Chance zum Sieg, doch Lehr rettete überragend gegen Lukas Krumpe. Nach 44 Sekunden war es dann Jan Svoboda, der mit seinem ersten Treffer für den TEV den Zusatzpunkt sicherte. Patrick Asselin bediente Svoboda mustergültig und sein One-Timer schlug in den Maschen zum Sieg ein.

Damit baut der TEV seinen Vorsprung auf Platz 7 auf 3 Punkte aus. Am Sonntag reist der TEV zum EHC Königsbrunn, bevor man nächste Woche zu Hause auf die EA Schongau und die Peißenberg Miners trifft. Es bleibt weiterhin spannend im Kampf um die Playoffplätze in der Bayernliga.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV