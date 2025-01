TEV feiert wichtigen Sieg in Kempten

Miesbach. (PM TEV) Zum direkten Duell der beiden letzten sicheren Playoffplätze reiste der TEV am Freitagabend nach Kempten.

Mit dabei waren wieder Aziz Ehliz und Michael Grabmaier, sowie Neuzugang Jan Svoboda, der sein Debüt für den TEV feierte.

Es entwickelte sich eine schnelle und hochklassige Partie zwischen Platz 5 und Platz 6, die im ersten Drittel vor allem taktisch geprägt war und man merkte, dass keine Mannschaft einen Fehler machen wollte. Die beiden besten Möglichkeiten im ersten Abschnitt hatte der TEV durch Felix Feuerreiter und Aziz Ehliz, aber Jakob Nerb im Tor der Sharks war zur Stelle. Auf der Gegenseite zeigte Philip Lehr wieder einmal eine souveräne und starke Leistung.

Im zweiten Abschnitt nahm der TEV das Heft in die Hand und war nun die überlegene Mannschaft und belohnte sich in der 27.Minute mit dem 0:1. Daniel Merl legt für Benedikt Pölt auf und der verwandelte zur Führung. Auch in der Folge war der TEV die spielbestimmende Mannschaft und in Unterzahl war es wieder einmal Patrick Asselin, der die Führung ausbaute. Er vollendete seinen Alleingang in der 32.Minute sehenswert mit der Rückhand. Danach verpasste es der TEV seine Führung auszubauen und so kam Kempten in der 38.Minute zurück ins Spiel. In Überzahl kam die Scheibe von der Bande genau auf den Schläger von Anton Zimmer, welcher zum 1:2 einschob.

Keine vier Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, da war die Partie ausgeglichen. Erneut in Überzahl spielte Ex-TEV’ler Filip Kokoska einen Traumpass auf Florian Stauder und bei dessen Schuss war Lehr machtlos. Der TEV schaltete nun aber wieder einen Gang hoch und nachdem man eine weitere Strafe überstanden hatte, staubte in der 51.Minute Thomas März zur vielumjubelten erneuten Führung ab. Nur drei Minuten später war März erneut in einen TEV Angriff involviert. Bei einer 2 auf 1 Situation legte er mustergültig für Benedikt Dietrich auf und Dietrich traf zum 2:4. Spannend wurde es dann als Kempten in der 57.Minute zum dritten Mal im Powerplay traf. Maximilian Schäffler verkürzte nochmal und läutete damit die Schlussoffensive der Sharks ein. Doch das TEV Bollwerk hielt mit viel Kampf und Leidenschaft dagegen und brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte ganz wichtige drei Punkte im Kampf um die Playoffplätze.

Das nächste wichtige Spiel im Kampf um die Top 6 findet am Sonntag statt. Dann ist der Verfolger aus Dingolfing um 18 Uhr zu Gast im Miesbacher Eisstadion.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV