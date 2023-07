TEV: Einheimischer Allrounder verlängert für die nächste Saison

Miesbach. (PM TEV) Mit Maximillian Meineke hat ein weiterer einheimischer Spieler seinen Vertrag beim TEV verlängert und wird auch in der Saison 2023/2024 für...

Miesbach. (PM TEV) Mit Maximillian Meineke hat ein weiterer einheimischer Spieler seinen Vertrag beim TEV verlängert und wird auch in der Saison 2023/2024 für den TEV auf dem Eis stehen.

Der 23 – Jährige lernte das Schlittschuhlaufen in der Kreisstadt und durchlief danach sämtliche Nachwuchsteams des TEV’s.

In der Saison 2017/2018 feierte Maxi sein Debüt in der ersten Mannschaft des TEV’s in der Oberliga und ist seitdem fester Bestandteil in der 1.Mannschaft.

Der schnelle Allrounder kann sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt werden und besticht durch seinen Kampf und Einsatz.

Maxi stand bisher bei 150 Spielen für den TEV auf dem Eis und erzielte dabei 11 Tore und 16 Assists.

Auf die in rund einem Monat beginnende Eiszeit blickt Maxi voraus: „Ich freue mich sehr nächstes Jahr das Trikot des TEV‘s zu tragen. Die Liga wird dank neuer Mannschaften nochmals stärker und wird für Fans und Spieler nochmals attraktiver. Hoffentlich kommen wieder zahlenreihe Fans zu den Spielen und unterstützen uns tatkräftig von den Rängen wie in der vergangenen Saison.“

Der Kapitän bleibt an Board – Johannes Bacher verteidigt weiter für den TEV

Eine der wichtigsten Personalien beim TEV Miesbach ist geklärt und Kapitän Johannes Bacher verlängert seinen Vertrag in der Kreisstadt und wird auch in der kommenden Saison die TEV Defensive stabilisieren.

Der 27 – jährige gebürtige Miesbacher durchlief alle Nachwuchsteams des TEV’s und entwickelte sich in den letzten Jahren zum Führungsspieler. In der vergangenen Saison übernahm er das Amt des Kapitäns.

Mit seiner von viel Einsatz und dennoch von Ruhe geprägten Spielweise weiß Johannes zu überzeugen. In der Saison 2021/2022 wurde er dafür zum wertvollsten Spieler der Mannschaft gekürt.

Insgesamt stand Johannes Bacher bereits 169 Mal für den TEV auf dem Eis und erzielte dabei 14 Tore und bereitete 58 Treffer vor.

Johannes Bacher blickt auf die neue Saison voraus: „Ich freue mich mit den Jungs dieses Jahr wieder aufs Eis zu gehen. Ich denke mit dem neuen Modus wird die Saison nochmal an Spannung gewinnen. Das Niveau ist im Vergleich zum Vorjahr meiner Meinung nach erneut gestiegen und wir können uns auf viele interessante Spiele und Gegner freuen. Mit unseren Fans im Rücken werden wir versuchen Miesbach wieder zu einer Festung zu machen, wie es schon in den Playoffs der Fall war.“

