TEV dominiert und verliert

Miesbach. (PM TEV) Mittlerweile kann fast jedes verbleibende Spiel der Bayernliga Hauptrunde als Playoff-Spiel angesehen werden, denn die Liga ist so knapp beisammen wie selten und jeder Punkt kann am Ende darüber entscheiden, ob man sich direkt für die Playoffs qualifiziert, man in die Pre-Playoffs muss oder gar in die Abstiegsrunde.

Am Sonntagabend war der TEV gegen den EV Dingolfing gefordert und mit einem Sieg hätte man den Vorsprung auf Platz 7 auf 5 Punkte ausbauen können, doch gegen dieses Vorhaben hatten die Gäste vom EV Dingolfing etwas dagegen.

Die Gäste legten von Beginn an den Fokus auf die Defensive und machten es dem TEV schwer mit Tempo durch die neutrale Zone zu kommen und es entwickelte sich eine defensiv geprägte Partie. Dennoch hatte der TEV die besseren Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Neuzugang Jan Svoboda als er den Pfosten traf und bereits im ersten Drittel merkten die 404 Zuschauer im Miesbacher Eisstadion, dass Gästetorwart Christoph Schedlbauer einen Sahnetag erwischt hatte.

Im zweiten Drittel bot sich das gleiche Bild. Der TEV rennte an und die IsarRats lauerten auf Konter. Benedikt Pölt hatte das 1:0 auf der Kelle, doch auch er scheiterte bei seinem Alleingang. So kam es wie es kamen musste und in der 39.Minute klaute Denis Gulda, der Bruder von TEV Verteidiger Petr Gulda, der TEV Defensive den Puck und verlud Philip Lehr elegant und traf per Rückhand zum 0:1.

Für den TEV gab es zu Beginn des Schlussabschnitts gleich die nächste kalte Dusche, als ein Schuss von Maximilian Huber in der 43.Minute durch Freund und Feind hindurch seinen Weg ins Netz zum 0:2 fand. Der TEV, der bis dahin die Partie in allen Belangen dominierte, zeigte sich aber wenig geschockt und in der 46.Minute legte Jan Svoboda stark für Petr Gulda auf, der am langen Pfosten zum 1:2 einschob. Auch in der Folge erarbeitete sich der TEV Chance um Chance, aber das Bollwerk des EVD schien, gestützt auf einen überragenden Schedlbauer, stand zu halten. Doch in der 54.Minute zeigte Patrick Asselin wiedermal seine ganze Klasse und versenkte die Scheibe zum 2:2. Beiden Mannschaften war nun anzumerken, dass man jeden Punkt im Vorrundenendspurt unbedingt mitnehmen wollte und beide Teams waren bedacht keinen Fehler mehr zu machen. Doch leider gelang dies dem TEV nicht und 85 Sekunden vor dem Ende ließ man EVD-Topscorer Anthony Gagnon zu viel Platz und Gagnon versenkte die Scheibe eiskalt zum 2:3. Der TEV rannte nochmal an und warf alles in die Waagschale für den Ausgleich, doch dieser sollte nicht mehr und Dingolfing gewann mit 2:3 an der Schlierach.

Der TEV liegt damit auf Platz 5 und hat zwei Punkte Vorsprung auf Platz 7. Am Freitag kommt es dann direkt zum Duell mit dem siebten Platz, den Mighty Dogs Schweinfurt. Spielbeginn im Miesbacher Eisstadion ist um 20 Uhr.

