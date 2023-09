Testspielserie der Islanders fÃ¼r die neue Saison fixiert

Artikel anhören Lindau. (EVL) Die alte Saison gefühlt noch gar nicht lange beendet, geht es nun mit Vollgas auf die neue Saison zu. Die...

Lindau. (EVL) Die alte Saison gefühlt noch gar nicht lange beendet, geht es nun mit Vollgas auf die neue Saison zu.

Die EV Lindau Islanders befinden sich daher bereits wieder mitten in den Vorbereitungen und Planungen für die kommende Oberliga Süd Spielzeit. Für die sogenannte Pre-Season sind mittlerweile sechs Tests der EV Lindau Islanders fixiert. Einen dicken Wehrmutstropfen gibt es in dieser Vorbereitung aber. Alle Testspiele der Islanders müssen auswärts stattfinden, da man aufgrund der vorgegebenen Eisbereitung erst später als sonst auf dem eigenen Eis in der Lindauer Eissportarena trainieren kann. Zur Überbrückung war man gezwungen, im benachbarten Vorarlberg in diversen Hallen Eiszeiten anzumieten. Unter den widrigen Umständen noch die beste Lösung für eine bestmögliche Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Saison.

Damit die Fans und Unterstützer der Islanders ihr Team aber auch in der Vorbereitung sehen können, entschieden sich die Verantwortlichen deshalb vorrangig für Spiele gegen Teams, die gut erreichbar sind. Nach einem Trainingslager am ersten September-Wochenende, geht es in der ersten vollen Septemberwoche direkt in die ersten drei Testspielpartien. Zum Auftakt stehen zwei Spiele gegen Mannschaften aus der Alps Hockey League (AlpsHL) auf dem Programm. Gegner sind der EC Bregenzerwald (05. September) und der EHC Lustenau (07. September). In der ersten Woche trifft man wie im Vorjahr noch auf den MyHockey League Vertreter EHC Arosa (09. September) in den Schweizer Alpen.

Am darauffolgenden Wochenende geht es dann gegen zwei Oberliga Süd Konkurrenten. Am Freitag (15. September) trifft man in Oberbayern auf den EC Peiting, nur zwei Tage später geht es zum DEL2-Absteiger Heilbronner Falken (17. September).

Den Abschluss der Testspielserie gibt es dann am Freitag (22. September) beim freiwilligen Oberliga-Süd-Absteiger, den langjährigen Rivalen vom HC Landsberg. Da es in der Vorbereitung immer mal wieder Änderungen geben kann, teilen die EV Lindau Islanders die entsprechenden Anspielzeiten dann rechtzeitig über ihre Kanäle mit.

Die Termine im Detail:

Dienstag, 05.09.23 : EC Bregenzerwald vs. EV Lindau Islanders (Messestadion Dornbirn)

Donnerstag, 07.09.23 : EHC Lustenau vs. EV Lindau Islanders (Rheinhalle Lustenau)

Samstag, 09.09.23 : EHC Arosa vs. EV Lindau Islanders (Sport- und Kongresszentrum Arosa)

Freitag, 15.09.23 : EC Peiting vs. EV Lindau Islanders (Eissporthalle Peiting)

Sonntag, 17.09.23 : Heilbronner Falken vs. EV Lindau Islanders (Eisstadion Heilbronn)

Freitag, 22.09.23 : HC Landsberg Riverkings vs. EV Lindau Islanders (Eissporthalle Landsberg)