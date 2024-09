Testspielpremiere in Grüsch – Freitag erneutes Duell gegen Bregenzerwald

Lindau. (EVL) Zwei Spiele, zwei Siege: So lautet die Bilanz der EV Lindau Islanders nach den ersten Vorbereitungsspielen gegen den EC Bregenzerwald (5:2) und...

Lindau. (EVL) Zwei Spiele, zwei Siege: So lautet die Bilanz der EV Lindau Islanders nach den ersten Vorbereitungsspielen gegen den EC Bregenzerwald (5:2) und den EHC Arosa (4:1).

An diesen erfolgreichen Start in die Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Saison wollen die Inselstädter auch am Mittwoch (11. September / 20 Uhr) bei der Testspielpremiere im schweizerischen Grüsch gegen den HC Prättigau-Herrschaft anknüpfen. Am Freitag (13. September / 20 Uhr) steht dann noch ein erneutes Duell in Dornbirn gegen den EC Bregenzerwald auf dem Plan, ehe es am Samstag (14. September) beim Familyday in der BPM-Arena gegen die PIKES EHC Oberthurgau, zum Abschluss der Testspielphase erstmals auf heimisches Eis geht.

Der HC Prättigau-Herrschaft spielt seine Heimspiele in der Eishalle Grüsch, welche nur wenige Kilometer vom schweizerischen Landquart entfernt ist, und auf dem Weg nach Davos liegt, einem der bekanntesten Wintersportorte der Schweiz. Die Saison spielen die Graubündner in der schweizerischen 1. Liga. Die 1. Liga ist nach den professionellen Ligen, National League (NL) und der Swiss League (SL), sowie der MyHockey League (MHL) in welcher der letzte Gegner Arosa spielt, die vierthöchste Liga im Schweizer Eishockey.

Die bisherige Vorbereitungsphase des erstmaligen Gegners der Lindauer war bisher nicht so erfolgreich wie die der Islanders. Dies allerdings werden die Mannen von Headcoach Michael Baindl sicher nicht unterschätzen, denn das Schweizer Eishockey ist seit Jahren exzellent. Die Nationalmannschaft gewann 2024 WM-Silber. Auch der HC Prättigau-Herrschaft wird entsprechend motiviert in dieses Testspiel gehen und den Islanders alles abverlangen. Dennoch will der EVL seine erfolgreiche Vorbereitungsphase weiter fortsetzen.

Zum Abschluss der „Auswärtsspiele“ geht es am Freitag (13. September) dann in der Dornbirner Messehalle nochmals gegen den EC Bregenzerwald. Hierbei wird für die Coaches der Islanders sicherlich wichtig sein, zu sehen, wie man sich vom ersten Testspiel zum dann vierten Testspiel verbessern konnten und wo man die eine oder andere Stellschraube noch anpassen muss. Natürlich will man dem AlpsHockeyLeague-Teilnehmer auch wieder ein unangenehmer Gegner sein und den Sieg mit nach Lindau nehmen.

Es gibt allerdings leider nicht nur positive Nachrichten aus dem Lager der EV Lindau Islanders. Eric Bergen zog sich schon im Trainingslager eine Gesichtsverletzung zu, welche diese Woche nun erfolgreich operiert wurde. Ebenfalls verletzt fällt Nicolas Strodel aus. Während bei Bergen mit einer Rückkehr in zwei bis drei Wochen zu rechnen ist, wird Nicolas Strodel mit einer Oberkörperverletzung leider mehrere Wochen ausfallen. Aus diesem Grund sondieren die Verantwortlichen der Lindauer aktuell den Markt, um entsprechend auf diese Ausfälle reagieren zu können.