Testspiele fixiert: DSC mit anspruchsvollem Vorbereitungsprogramm

Deggendorf. (PM DSC) Es geht endlich wieder los: Die ersten Testspiele des Deggendorfer SC rücken immer näher!

Während derzeit die Gespräche mit dem Gesundheitsamt über das Hygienekonzept für die Spiele der Profimannschaft laufen, konnte man ein Testspielprogramm fixieren, das sich sehen lassen kann.

Dabei startet der DSC mit drei Vergleichen gegen DEL2-Teams. Zunächst geht es in einem Doppelvergleich gegen die Eispiraten Crimmitschau, gefolgt von einem Heimspiel gegen den Kooperationspartner aus Landshut.

Abgerundet wird das Testspielprogramm durch Begegnungen mit dem SC Riessersee und dem Lokalrivalen Passau. Es steht jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel auf dem Plan.

Alle Spiele werden voraussichtlich auf SpradeTV übertragen. Die Länge der Drittelpausen aller Heimspiele des DSC in der Vorbereitungsphase werden testweise, in Verbindung mit dem Hygienekonzept, von den gewohnten 15 auf 20 Minuten ausgedehnt. Informationen über die Zulassung von Zuschauern und das Hygienekonzept erfolgen in separaten Meldungen.