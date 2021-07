Testspiele fixiert – Bad Nauheim kommt nach Linz

Linz. (PM BWL) Die Black Wings starten am 25.08. auswärts ihr Testspielprogramm gegen die Graz99ers und beenden dieses am 12.09. in Linz ein weiteres...

Linz. (PM BWL) Die Black Wings starten am 25.08. auswärts ihr Testspielprogramm gegen die Graz99ers und beenden dieses am 12.09. in Linz ein weiteres Mal gegen die Steirer.

Anfang August werden die ersten Spieler in Linz erwartet, um sich für das erste offizielle Mannschaftstraining vorzubereiten. (Dieses wird voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.)

Das erste Testspiel findet in diesem Jahr gegen die Graz99ers in Graz am 25.08. statt. Am 28.08. kommt es, dann zum ersten Preseason-Heimspiel in der Saison 2021/2022 gegen den EC Bad Nauheim aus der DEL2.

Gegen Budweis müssen unsere Jungs am Freitag, dem 03.09. in Linz und am Sonntag, dem 05.09. in Budweis ran.

Am 10.09. spielen unsere Jungs gegen MAC Budapest in der Linz AG Eisarena, ehe es am 12.09. zum Abschluss der Testspielphase wieder gegen die Gra99ers in Linz geht.

Alle Informationen bezüglich Tickets werden so bald wie möglich bekannt gegeben.

25.08. Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz

28.08. Steinbach Black Wings Linz – EC Bad Nauheim

03.09. Steinbach Black Wings Linz – Madeta Motor České Budějovice

05.09. Madeta Motor České Budějovice – Steinbach Black Wings Linz

10.09. Steinbach Black Wings Linz – MAC Budapest

12.09. Steinbach Black Wings Linz – Graz99ers