Testspielderby Huskies gegen die LÃ¶wen Frankfurt angesetzt

Kassel. (PM Huskies) Am 25. Oktober 2020 kommt es nach der Corona-Pause zum ersten Hessenderby zwischen Huskies und Löwen. Denn ab 18:30 gastiert dann...

Kassel. (PM Huskies) Am 25. Oktober 2020 kommt es nach der Corona-Pause zum ersten Hessenderby zwischen Huskies und Löwen.

Denn ab 18:30 gastiert dann der ewige Rivale der Huskies zu einem Vorbereitungsspiel in der Kasseler Eissporthalle. Bereits zwei Tage zuvor misst sich die Mannschaft von Tim Kehler mit dem EC Bad Nauheim. Für die Huskies steht somit ein echtes Hessenderby-Wochenende bereits in der Vorbereitung an.

Es ist das erste Duell von Huskies und Löwen seit dem 21. Januar. Die Bilanz der letzten Partien fällt aus Kasseler Sicht positiv aus. Vier der letzten sechs Duelle konnten die Schlittenhunde für sich entscheiden. Dabei gewannen sie alle drei Heimspiele.

Ein Derby zum Test: Löwen zu Gast in Kassel

Frankfurt. (PM Löwen) Am Freitag, den 6. November starten die Löwen Frankfurt in die neue DEL2-Saison mit einem Heimspiel gegen die Kassel Huskies.

Doch das erste Duell zwischen den beiden Rivalen wird es schon vorher geben. Denn am Sonntag, den 25. Oktober treffen die Traditionsteams in einem Vorbereitungsspiel in Kassel aufeinander. Spielbeginn in der Eissporthalle Kassel ist um 18:30 Uhr.

Für die Löwen ist es der zweite Test in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Bereits fünf Tage zuvor sind sie zu Gast beim EHC Freiburg (Dienstag, 20. Oktober, 19:30 Uhr). Beide Begegnungen werden live auf SpradeTV übertragen.

HINWEIS: Für die Spiele der Löwen in Kassel und Freiburg sind keine Gäste-Fans zugelassen.