Testspielauftakt im Sahnpark: Emil Quaas freut sich immer gegen stärkere Gegner zu spielen

Crimmitschau. (EM / PM Eispiraten) Am Donnerstag findet das erste Testspiel der Eispiraten Crimmitschau vor heimischem Publikum gegen den tschechischen Erstligisten Mountfield HK statt.

Schlag auf Schlag weiter geht es mit dem hauseigenen CCM-Cup 2026 im Sahnpark am Samstag und am Sonntag.

Die Eispiraten Crimmitschau haben mit Verteidiger Emil Quaas, der neu aus Düsseldorf kam, gesprochen – über die ersten Trainingstage, die Teamchemie und die kommenden Aufgaben.

Der 29-jährige Abwehrspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus der PENNY DEL mit und soll im Team von Cheftrainer Jussi Tuores eine wichtige Rolle als defensivstarker „Stay-at-home“-Verteidiger übernehmen. Bei den Eispiraten erhält Quaas die Trikotnummer 20.

Emil Quaas wurde am 20. Dezember 1996 in Berlin geboren und durchlief seine Eishockey-Ausbildung zunächst bei den Eisbären Juniors Berlin. Im Nachwuchsbereich wechselte er anschließend zu den Jungadlern Mannheim, wo er große Erfolge feierte: Neben dem Meistertitel in der Schüler-Bundesliga gewann er dreimal die Deutsche Nachwuchsliga (DNL).

Sein Weg im Profibereich führte Quaas über Salzburg schließlich nach München. In der PENNY DEL stand der linksschießende Verteidiger unter anderem für Red Bull München, den ERC Ingolstadt sowie die Iserlohn Roosters auf dem Eis. In insgesamt neun Spielzeiten absolvierte er 292 DEL-Partien, in denen ihm sechs Tore und 25 Vorlagen gelangen.

Zur abgelaufenen Saison wechselte Quaas zur Düsseldorfer EG in die DEL2. Dort überzeugte er als einer der stabilsten Verteidiger im Team: In 40 Einsätzen verbuchte er zwei Tore und sieben Assists, vor allem aber zeichnete er sich durch seine defensive Zuverlässigkeit aus. Mit einem Plus-Minus-Wert von +8 stellte er zudem die zweitbeste Bilanz innerhalb der Mannschaft.

Nachfolgend das Audio-Interview mit Emil Quaas als (Standbild)-Video.





435 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht