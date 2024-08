Testspielauftakt gegen den EV FÃ¼ssen: Am Freitag startet die neue Eiszeit unter der Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es geht endlich wieder los! Seit dem 19. August schwitzen die Weiß-Blauen auf und neben der Eisfläche. Die zweite Woche der...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es geht endlich wieder los! Seit dem 19. August schwitzen die Weiß-Blauen auf und neben der Eisfläche.

Die zweite Woche der Vorbereitung findet mit dem ersten Testspiel am Freitag um 19:30 Uhr gegen den EV Füssen seinen ersten Höhepunkt. Die ersten Grundlagen für die anstehende Saison sind geschaffen, die Intensität im Training ist sehr hoch.

Der neue Trainer des SC Riessersee, Hunor Marton, zog ein kleines Zwischenfazit und zeigte sich nach den ersten zwei Wochen zufrieden: „Mein erster Eindruck ist ziemlich gut. Ich denke, wir haben eine gute Truppe. Jeder ist aufgeschlossen und begierig auf Neues und Anderes. Sie investieren viel Arbeit und zeigen, dass ihnen dieses Team am Herzen liegt, was für mich wirklich wichtig ist.“

Die Vorbereitung ist auch ein wichtiger Faktor um die Mannschaft zu entwickeln und zu festigen. Bis zum Saisonstart wird sicherlich noch sehr viel Schweiß im Olympia-Eissportzentrum fließen. Der Fahrplan für die kommenden Wochen steht: „Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Jungs jeden Tag mit Herzblut bei der Arbeit. Wir hatten einen körperlichen Test, von dem ich sagen würde, dass alles in Ordnung war, allerdings muss die Kondition noch viel besser sein. Wir wollen in allen drei Zonen ein hart arbeitendes Team sein, was viel Energie und eine gute Kondition erfordert. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass alle Spieler über eine solide Kondition verfügen. In diesen vier Wochen vor Saisonbeginn legen wir großen Wert darauf, diese zu verbessern, was von unseren Jungs viel Engagement erfordert und meiner Meinung nach wirklich gut funktioniert.“

Die Anhänger und Fans der Weiß-Blauen können sich am Freitag einen ersten Eindruck vom neuen Team des SC Riessersee verschaffen, dann kommt es zum Premierenauftritt gegen den EV Füssen. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr. Cheftrainer Hunor Marton: „Beim ersten Spiel bzw. bei allen Spielen erwarte ich, dass jeder den gleichen Einsatz zeigt, wie jeden Tag im Training. Im ersten Spiel ist es wichtig zu sehen, wie wir die Dinge, die wir üben, umsetzen können und welche Dinge uns noch fehlen, um später daran zu arbeiten. Es ist ein langer Prozess, in dem alles seinen richtigen Zeitpunkt hat, aber für mich ist es wichtig, die notwendigen Schritte nach vorne zu machen, um ein besseres Team zu sein als am Vortag. Dann können wir sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen den EV Füssen gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Sitzplätze kosten 15,00 Euro, Stehplätze sind für 10,00 Euro erhältlich. Es gilt keine freie Platzwahl!