Testspielauftakt beim ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Es wird schon langsam zur Tradition dass die Allgäuer zu einem frühen Zeitpunkt in der Schweiz beim dortigen HC Prättigau auftreten.

Die Schweizer haben früh Eis zur Verfügung und sind in der Vorbereitung ein ganzes Stück weiter. Somit also ein guter Prüfstein für das Team von Sven Curmann. Seit dem guten Auftreten beim Einladungsturnier in Pfronten vor zwei Wochen haben die Jungs natürlich einige Trainingseinheiten absolviert und sind deutlich weiter. Es darf also eine spannende Partie erwartet werden wenn es für den ESC am Sonntag um 15.30 zum ersten Mal in dieser Saison über 60 Minuten geht. Interessant wird auch das Abschneiden der Schweizer im Testspiel am Freitagabend sein, dort empfangen sie den Oberligisten vom EV Lindau.

Für diesen Tag, den 13.9. war eigentlich ein attraktives Heimspiel in der ABW Arena in Kempten angesetzt, welches aber vom Gegner leider abgesagt werden musste und nun auf das nächste Jahr verschoben wird. Kurzfristig einen Ersatz zu bekommen war trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen nicht mehr möglich, die Vereine haben ihre Terminpläne alle frühzeitig voll. Heimspielauftakt der Kemptener wird somit am 22.09. gegen die Donau Devils aus Ulm sein. Gleich zu Beginn ein Derby Zuhause, Zuschauerherz was willst Du mehr.