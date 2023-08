Testspiel unter Freunden geht an die Selber WÃ¶lfe

Artikel anhören Essen. (PM Selber Wölfe) Das erste Testspiel der Saison trugen die Selber Wölfe bei den Moskitos Essen aus. Obwohl beide Teams erst...

Artikel anhören Artikel anhören

Essen. (PM Selber Wölfe) Das erste Testspiel der Saison trugen die Selber Wölfe bei den Moskitos Essen aus.

Obwohl beide Teams erst je eine Woche miteinander auf dem Eis trainiert hatten, entwickelte sich ein ansehnliches und unterhaltsames Spiel, das die Wölfe für sich entscheiden konnten. Schöne Szenen spielten sich nach der Schlusssirene ab, als beide Mannschaften sich mit einer gemeinsamen La-Ola-Welle von den Fans verabschiedeten.

Torloser Beginn

Die Selber Wölfe fanden trotz weiter Anreise und weichem Eis am Essener Westbahnhof schnell ins Spiel. Vor allem in der Defensive stand das Rudel sattelfest und konnte mit Weidekamp auf einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten zählen. Auf der Gegenseite prüften Naumann (3. Minute) sowie Kalns (in Überzahl) in der 12. Minute den ebenfalls gut aufgelegten Essener Torhüter Flott-Kucis. Kurz vor der Drittelpause vereitelte Weidekamp die größte Tormöglichkeit der Gastgeber durch Anton, sodass es nach 20 Minuten torlos blieb.

Das Spiel nimmt an Fahrt auf

Beiden Teams merkte man die erste harte Trainingswoche bis hierhin nicht an. Für ein frühes Testspiel bot die Partie für die Zuschauer einen guten Unterhaltungswert. Im mittleren Spielabschnitt mehrten sich nun auch die Torszenen auf beiden Seiten. Biezais und Augustkalns für Essen, McNeill und Kalns für Selb mit nennenswerten Chancen, ehe Wölfe-Stürmer Kolupaylo nach einem eklatanten Fehler im Essener Spielaufbau die Scheibe an die Latte knallte. Zwei Minuten später konnte Weidekamp einen Abschluss von Biezais gerade noch so an den Außenpfosten lenken. In der 32. Minute brach Knackstedt nach sehenswertem Zuspiel von Miglio den Bann zum 0:1. Doch die Selber Führung währte nicht lange: Komov hielt den Schläger in einen Gottwald-Schlagschuss und lenkte die Scheibe unhaltbar zum Ausgleich in die Maschen. In der 37. Minute gingen die Moskitos gar in Führung. Nach einem Bullygewinn in der Angriffszone durch Dmitriew war es Anton, der mit einer Direktabnahme den Spielstand auf 2:1 stellte.

Wölfe legen eine Schippe drauf

In den letzten 20 Minuten legten die Selber Wölfe nochmal eine Schippe drauf und schnürten die Moskitos über weite Strecken in deren Verteidigungszone ein. So kam es nicht überraschend, dass Kolupaylo in der 46. Minute mit einem sehenswerten Schuss den Ausgleich herstellte. Fünf Minuten später war es McNeill, der ein Trska-Zuspiel zur Wölfe-Führung verwerten konnte. In den Schlussminuten drängten die Gastgeber – auch begünstigt durch diverse Strafen gegen die Wölfe – nochmal auf den Ausgleich, doch die Selber Abwehr hielt stand und ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

ESC Wohnbau Moskitos Essen: Flott-Kucis (Roth) – Augstkalns, Gottwald, Frick, Heyer, Hane, Behrens – Biezais, Solmanis, Komov, Anton, Dmitriew, Saccomani, Oswald, Stelzmann, Lutz, Raab

Selber Wölfe: Weidekamp (Roelofsen) – Hördler, Grossrubatscher, Trska, Hanusch, Gläßl, Plauschin, Raab, Pata – Miglio, Knackstedt, McNeill, Schwamberger, Vantuch, Gelke, Kolupaylo, Kruminsch, Kalns, Dalldush, Peter, Naumann

Tore: 32. Min. 0:1 Knackstedt (Miglio); 33. Min. 1:1 Komov (Gottwald); 37. Min. 2:1 Anton (Dmitriew); 46. Min. 2:2 Kolupaylo; 51. Min. 2:3 McNeill (Trska, Knackstedt)

Strafzeiten: Essen 8, Selb 12

Schiedsrichter: Berger, De Herdt (Dietrich, Küper)

Zuschauer: 1.041

