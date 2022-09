Testspiel-Niederlage nach VerlÃ¤ngerung: DSC unterliegt in Bad TÃ¶lz mit 2:1

Deggendorf. (PM DSC) Am Freitagabend musste der Deggendorfer SC in Bad Tölz eine Testspiel-Niederlage hinnehmen. Mit 2:1 nach Verlängerung unterlag das stark ersatzgeschwächte Team...

Mit 2:1 nach Verlängerung unterlag das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Jiri Ehrenberger vor 463 Zuschauern dem Ligakonkurrenten aus Oberbayern.

Beim Aufeinandertreffen mit den Löwen musste DSC-Coach Jiri Ehrenberger neben Benedikt Schopper, Cheyne Matheson, Niklas Pill und René Röthke auch noch auf Lukas Miculka verzichten, der leicht angeschlagen geschont wurde. Nachdem Louis Eisenhut das Tor gegen Zell hütete, kehrte Freitagabend Timo Pielmeier zurück ins DSC-Tor.

Der erste Abschnitt blieb über weite Strecken hinweg arm an Highlights. Zwar hatten beiden Teams ihre Drangphasen, doch ernsthaft in Bedrängnis waren beide Teams nur selten. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die erste Pause.

Im Mitteldrittel zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den ersten 20 Minuten. Große Torchancen blieben über weite Strecken Mangelware, während beide Abwehrreihen keine Probleme mit den Angriffsbemühungen ihrer Gegner hatten. Eine der größeren Chancen hatte Abwehrspieler Leon Zitzer, als er vom Bully weg per Schlagschuss die Latte anvisierte.

Im Schlussabschnitt nahm die Partie dann etwas an Fahrt auf und in der 44. Minute ging der DSC in Führung. Eine tolle Kombination über Curtis Leinweber und Yannic Bauer vollendete Thomas Greilinger zum 0:1. Im weiteren Drittelverlauf verteidigten die Deggendorfer geschickt und brachten die knappe Führung bis in die Schlussphase. Dort vertändelte der DSC den Puck an der gegnerischen blauen Linie und Tyler Ward glich per Alleingang zum 1:1 aus. Dies war gleichermaßen der Spielstand nach 60 gespielten Minuten.

In der Verlängerung hatten die Hausherren schließlich den längeren Atem. Bei angezeigter Strafe traf erneut Ward in der 62. Minute zur Entscheidung. Für den DSC steht erst am 9. September das nächste Spiel auf dem Programm. Dann trifft man auswärts auf den Bayernligisten aus Erding.