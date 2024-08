Testspiel-Niederlage in Kladno: Huskies unterliegen 1:4

Kladno. (PM Huskies) Am heutigen Donnerstagabend waren die Kassel Huskies im tschechischen Kladno zu Gast. Den ersten Führungstreffer der Ritter konnte Korte noch sehenswert...

Kladno. (PM Huskies) Am heutigen Donnerstagabend waren die Kassel Huskies im tschechischen Kladno zu Gast.

Den ersten Führungstreffer der Ritter konnte Korte noch sehenswert kontern, auf die weiteren Treffer des tschechischen Erstligisten fanden wir jedoch keine Antwort mehr und müssen so unsere erste Testspiel-Niederlage hinnehmen.

Die erste große Chance hatten allerdings die Huskies: Bei seinem eigentlichen Alleingang versuchte Ahlroth die Scheibe zu passen und vergab so die erste Chance (3.). Auf der anderen Seite konnten die Tschechen einen Rebound ausnutzen und so in Führung gehen (8.). Diese erste Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur etwa 90 Sekunden später konnte Korte mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte das Spiel wieder ausgleichen (9.). Für den Rest des Drittels waren die Huskies hauptsächlich in der Defensive gefordert, nahmen das Unentschieden aber dank eines starken Saves von Maxwell und einem soliden Unterzahlspiel mit in die erste Drittelpause.

Der Mittelabschnitt ging dann klar an die Ritter, auch wenn es lange bis zu ihrem zweiten Treffer dauerte. Erst in der 34. Minute konnten sie eine Überzahlsituation mit einem Schuss aus kurzer Distanz nutzen. Zuvor überstanden die Huskies bereits eine weitere Unterzahl und hatten durch Brune selbst die Chance auf den Führungstreffer (29.). In der 35. Spielminute spielte Maxwell einen starken Steilpass auf Cutler, welcher nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den daraus resultierenden Penalty konnte Keck nicht nutzen. Kurz darauf fiel der verdiente, aber auch glückliche dritte Treffer für die Gastgeber: Nach einer Parade von Maxwell flog der Puck etwa drei Meter in die Luft und von dort in den Torraum hinter Maxwell, von wo er eiskalt über die Linie gestochert wurde (36.)

Der Schlussabschnitt startete mit einem frühen, aber wenig erfolgreichen Powerplay der Huskies. Im Anschluss war Kladno wieder die leicht überlegene Mannschaft und erzielte so per Distanzschuss auch noch den vierten Treffer (50.). Somit mussten sich unsere Schlittenhunde mit 4:1 beim tschechischen Erstligisten geschlagen geben.

Tore:

1:0 Vishneuski (Jerabek, Straka – 8. Min.)

1:1 Korte (Faber – 9. Min.)

2:1 Straka (PP – Jarusek, Filip – 34. Min.)

3:1 Jarusek (Hults – 36. Min.)

4:1 Hejda (Hults, Vandas – 50. Min.)

Kassel, 22. August 2024