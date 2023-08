Testspiel-Marathon geht in die nÃ¤chste Runde: Zeller EisbÃ¤ren zu Gast in Deggendorf

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Für den Deggendorfer SC geht es im Vorbereitungsprogramm auf die anstehende Oberliga Süd Saison Schlag auf Schlag. Am Dienstag...

Deggendorf. (PM DSC) Für den Deggendorfer SC geht es im Vorbereitungsprogramm auf die anstehende Oberliga Süd Saison Schlag auf Schlag.

Am Dienstag treffen die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger im heimischen Stadion um 20 Uhr auf die Zeller Eisbären.

Vor knapp einer Woche kreuzten beide Mannschaften bereits die Schläger – damals im österreichischen Zell am See. Dabei unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger im Salzburger Land deutlich mit 0:5. Zwar waren die Deggendorfer über im ersten Abschnitt über weite Strecken auf Augenhöhe mit den Eisbären, jedoch verlor man nach dem ersten Gegentreffer den Faden und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Im Rückspiel dürfte die Aufgabe für den DSC allerdings keineswegs einfacher werden. Zwar kehren mit Antonin Dusek und Curtis Leinweber zwei wichtige Stützen im Angriff zurück in den Kader, allerdings fehlen mit Ondrej Pozivil, Silvan Heiß, Thomas Greilinger, Niklas Pill und Jonas Stern gleich fünf Akteure krankheitsbedingt bzw. angeschlagen. Verteidiger Benedikt Schopper ist weiterhin verletzungsbedingt außer Gefecht. Zudem ist der Einsatz von Torhüter Timo Pielmeier fraglich, der ebenfalls leicht angeschlagen ist.

Neu im Kader für die Testspiele in dieser Woche befindet sich Try-Out-Verteidiger Dennis Balzer. Sofern die Formalitäten rechtzeitig abgeschlossen sind, wird er bereits am morgigen Dienstag auflaufen.

Spielbeginn am Dienstagabend ist um 20 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

Nächster Entwicklungsschritt genommen: Deggendorfer SC erhält LED-Laufbande

Vor kurzem hatte der Deggendorfer SC die Umfirmierung in eine GmbH & Co. KG. vermeldet, in die sich bereits mehrere Personen als Kommanditisten einbringen. Ziel der wirtschaftlichen Weiterentwicklung war die stetige Professionalisierung des Standorts, um den Weg für eine noch erfolgreichere Zukunft zu ebnen.

DSC-Prokurist Stefan Liebergesell hatte in der damaligen Pressemeldung erklärt, dass es das Ziel sei, den Standort strategisch und infrastrukturell weiterzuentwickeln.

In diesem Rahmen kann der Deggendorfer SC nun vermelden, dass aktuell zwei LED-Laufbanden in der Festung an der Trat installiert werden. Durch das eingebrachte Kapital der Kommanditisten erstanden, ermöglicht es dem DSC völlig neue Vermarktungswege.

Liebergesell selbst ist begeistert von der neuesten Investition: „Wenn man sich andere Standorte anschaut, wird schnell deutlich, welche Möglichkeiten sich für den Club und seine Partner ergibt. Es ist einfach enorm, dass wir jetzt hier in Deggendorf die Chance hatten, so etwas zu realisieren.“

Zu finden werden die LED-Laufbanden an zwei Orten im Stadion sein. Eine befindet sich unmittelbar unter der kommenden „Knights Sportsbar“ an der Außenfassade. Die zweite befindet sich fest montiert am Kamerapodest über den Sitzplätzen. Liebergesell zeichnet auch gleich die Timeline auf: „Sobald die Banden fest installiert sind, werden wir sie in den Vorbereitungsspielen ausgiebig testen, um zum Punktspielauftakt bestens gerüstet zu sein.“

