Testspiel-Leckerbissen: Adler Mannheim zu Gast in Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Direkt zu Beginn der Eiszeit haben die Löwen Frankfurt einen Klassiker für ihre Fans: Derby am Main gegen die Adler Mannheim!

Am Freitag, den 12. August 2022 startet das Löwen-Rudel mit einem richtigen Kracher in die Vorbereitungsphase: Die Adler sind zu Gast!

Zum ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison 2022/2023 trifft der DEL2-Meister also auf den „alten“ neuen Rivalen! Lange mussten die Löwen-Fans auf dieses Derby warten – in der kommenden Saison gibt es damit sogar fünf Begegnungen dieser besonderen Art.

Als kleines „Extra“ für die Dauerkarteninhaber wird es ein Vorkaufsrecht für zusätzliche Tickets, über die Dauerkarte hinaus, geben – alle weiteren Infos dazu folgen.

Für die zweite heimische Aufwärmrunde vor der Saison gastieren am Sonntag, den 11. September 2022 die Dresdner Eislöwen in Frankfurt. Der Tabellenzweite der DEL2-Hauptrunde 2021/2022 konnte in der letzten Saison von den Löwen erst in allerletzter Minute auf der Zielgeraden zum DEL2-Hauptrundensieg abgefangen werden – ein auf die leichte Schulter zu nehmender Gegner sieht anders aus.

Das Vorbereitungsprogramm im Überblick:

Fr., 12.08.2022 – 19:30 Uhr – Löwen Frankfurt vs. Adler Mannheim

Fr., 02.09.2022 – 18 Uhr – Bietigheim Steelers vs. Löwen Frankfurt

So., 04.09.2022 – 16:30 Uhr – Schwenninger Wild Wings vs. Löwen Frankfurt

Fr., 09.09.2022 – 18:30 Uhr – Kölner Haie vs. Löwen Frankfurt

So., 11.09.2022 – 17:00 Uhr – Löwen Frankfurt vs. Dresdner Eislöwen