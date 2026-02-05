Testsieg zu knapp, aber deutsche Auswahl reist „mit gutem GefÃ¼hl nach Mailand“ – wichtigste Aufgabe jetzt: das deutsche Olympia-Team muss die NHL-Profis gut integrieren

Bonn. (PM MagentaSport) â€žJetzt wird es ernst!â€œ, hÃ¤lt MagentaSport-Kommentator Basti Schwele nach einem Auftritt der deutschen Eishockey-MÃ¤nner vor dem Olympia-Turnierstart fest.

Ein Test, der grundsÃ¤tzlich Mut macht, aber auch noch einige Baustellen offenbart: Zum HÃ¶hepunkt des Mini-Trainingslagers in Bozen gewinnt die DEB-Auswahl mit 4:3 gegen Olympia-Gastgeber Italien. Nach fulminantem Start mit 3:0-FÃ¼hrung lÃ¤sst es das Team von Bundestrainer Harold Kreis lockerer angehen, reist aber â€žmit einem guten GefÃ¼hl nach Mailandâ€œ. Insbesondere in der Offensive sieht der Bundestrainer viel Gutes: â€žWir haben gesagt: Wir wollen die Scheibe zum Tor bringen und Verkehr vor dem Tor haben.â€œ Einziges Manko: â€žInsgesamt war es vielleicht zu knapp fÃ¼r unseren Geschmack.â€œ

Nach Verletzungspause trumpft RÃ¼ckkehrer Dominik Kahun mit 2 Vorlagen auf, der StÃ¼rmer fÃ¼hlt sich wieder vollstÃ¤ndig genesen: â€žIch habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen und Spielpraxis. Ich kann es kaum erwarten.â€œ Einige von Kahuns Mitspielern muss Trainer Kreis nun â€žbedauerlicherweise verabschiedenâ€œ, dafÃ¼r freue sich der Coach auf die Ankunft seiner NHL-Stars am Samstag sowie das Olympische Turnier allgemein: â€žDie Vorfreude steigt tÃ¤glich!â€œ Dominik Kahun siehtÂ´s genauso, wenn nun die NHL-Akteure wie Leon Draisaitl dazukommen: â€žWenn wir uns in ein paar Tagen alle sehen, ist das unser Team.â€œ

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Testspiel der deutschen Eishockey-MÃ¤nner gegen Italien am Dienstag. Die DEL kommt ab dem 25. Februar wieder aus der Olympiapause, unter anderem mit den Spitzenspielen zwischen dem EHC Red Bull MÃ¼nchen und dem ERC Ingolstadt sowie den EisbÃ¤ren Berlin und den Straubing Tigers, alles live ab 19.00 Uhr in der XXL-Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel.

Olympia-Testspiel: Italien â€“ Deutschland 3:4





Die DEB-MÃ¤nner starten schwungvoll in den Test beim Olympia-Gastgeber und gehen zu Beginn des Mitteldurchgangs schon mit 3:0 in FÃ¼hrung. Auf den italienischen Anschluss zum 2:3 reagiert Yasin Ehliz im Schlussdrittel mit dem 4:2 fÃ¼r Deutschland, die nochmalige italienische RÃ¼ckkehr kommt mit dem letzten Treffer des Tages 4 Sekunden vor dem Ende zu spÃ¤t.

Bundestrainer Harold Kreis mit seinem Fazit zum Spiel: â€žWir haben teilweise die Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben gesagt: Wir wollen die Scheibe zum Tor bringen und Verkehr vor dem Tor haben. Das haben wir bei den Toren gut gemacht. Insgesamt war es vielleicht zu knapp fÃ¼r unseren Geschmack. Aber 60 Minuten, Spiel gewonnen: Es ist wichtig fÃ¼r uns, das wir mit einem guten GefÃ¼hl nach Mailand reisen.â€œ

â€¦ Ã¼ber seine Erkenntnisse aus dem Testspiel: â€žDass man in der Tat sehr sorgfÃ¤ltig mit der Scheibe umgehen muss, gute Entscheidungen mit der Scheibe treffen muss, tief spielen und gutes Forechecking machen muss. Die Woche Training war gut, auch das Spiel miteinander zu bestreiten und zu gewinnen. Das tut immer gut. Jetzt reisen wir nach Mailand. Wir freuen uns auf die Spieler, die dazukommen. Bedauerlicherweise werden wir auch einige verabschieden. Aber insgesamt: Die Vorfreude steigt tÃ¤glich!â€œ

Dominik Kahun, 2 Vorlagen fÃ¼r Deutschland: â€žWir haben gut angefangen, dann haben wir ein bisschen nachgelassen und nicht mehr so solide gespielt wie am Anfang. Wir sind vom Tempo runter und haben nicht mehr das gespielt, was wir wollten. Das hat man dann auch gemerkt. Die Italiener waren dann Ã¼berlegen. Wenn wir so spielen wie am Anfang, dann hÃ¤tten wir das Spiel mehr unter Kontrolle gehabt. So mÃ¼ssen wir jetzt weitermachen. Die Mannschaft wird sich jetzt verÃ¤ndern, da mÃ¼ssen wir uns so schnell wie mÃ¶glich finden. Wir mÃ¼ssen die guten Sachen weiter mitnehmen und viel von heute lernen. Das Spiel bei Olympia wird anders sein, die EisflÃ¤che wird kleiner sein. Vielleicht mÃ¼ssen wir da ein bisschen anders spielen, aber das mÃ¼ssen wir alles besprechen und analysieren.â€œ

â€¦ ob er nach langer Verletzungspause fit fÃ¼r Mailand ist: â€žAuf jeden Fall! Ich fÃ¼hle mich gut. Zum GlÃ¼ck war es etwas am OberkÃ¶rper, deswegen konnte ich viel Beine trainieren und viel auf dem Eis sein. Ich habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen und Spielpraxis. Ich kann es kaum erwarten.â€œ

â€¦ wie groÃŸ die Vorfreude auf die NHL-Spieler ist: â€žRiesig! Das ist der Rest der Mannschaft. Wenn wir uns in ein paar Tagen alle sehen, ist das unser Team. Es ist ein kurzes Turnier, wir mÃ¼ssen so schnell wie mÃ¶glich zusammenfinden. Olympia ist immer etwas Spezielles. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder dabei bin.â€œ

