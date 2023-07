Die Kooperation nimmt Formen an: Lizenzierung der jungen DSC-Spieler vereinbart

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC will gemeinsam mit dem Bayernliga-Aufsteiger aus Dingolfing den Talenten aus dem Nachwuchs den Einstieg ins Herren-Eishockey erleichtern. Dieser...

Dieser Plan konkretisiert sich inzwischen und nach Gesprächen der Verantwortlichen beider Vereine, wird der Deggendorfer SC Torhüter Louis Eisenhut, die Verteidiger Eric Wolf und Kevin Lengle, sowie die Angreifer Leon Draser und Johannes Schmid für die Isar Rats lizenzieren.

Für den sportlichen Leiter des Deggendorfer SC nimmt die Zusammenarbeit gerade Fahrt auf: „Wir hatten letzte Woche sehr positive Gespräche, an denen auch die Trainer Jiri Ehrenberger und Bernie Englbrecht, sowie Manuel Ruhstorfer als sportlicher Leiter der Isar Rats beteiligt waren.“

Die von Seiten des DSC mit einer Förderlizenz ausgestatteten Spieler haben mit Ausnahme von Leon Draser alle bereits erste Oberligaerfahrung sammeln können und haben bereits in der Vergangenheit mit dem Oberligateam trainiert. Um den Spielern mehr Eiszeiten und eine andere Rolle als in Deggendorf zu ermöglichen, bekommen die Spieler jetzt die Gelegenheit, in der Bayernliga die nächsten Schritte in ihrer Karriere zu machen.

„Ich hoffe, dass sich die Spieler mit viel Fleiß bei uns weiterentwickeln. Sie werden definitiv eine faire Chance erhalten“, erklärt EVD-Trainer Bernie Englbrecht. Vereinbart sei, dass bis zu drei Spieler pro Partie im Aufgebot der Dingolfinger stehen. Generell sei der Austausch hervorragend. „Greile, Jiri und ich sind lange im Geschäft. Wir wissen, was Sache ist, und vertrauen uns. Da zählt das gesprochene Wort“, führt Englbrecht weiter aus.

Aber auch für den umgekehrten Weg sollen die Türen offenstehen, wie Greilinger verdeutlicht: „Zum Start der Eiszeit werden auch Spieler aus Dingolfing die Möglichkeit bekommen, mit der Oberligamannschaft des DSC zu trainieren und sich an dieser Stelle zu empfehlen und Erfahrungen zu sammeln.“

