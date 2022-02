Test-LÃ¤nderspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Kanada abgesagt

Zürich. (PM SIHF) Aufgrund eines positiven Covid-Falls in den Reihen der Schweiz und um auf beiden Seiten keine zusätzlichen Risiken einzugehen, muss das heutige...

Die Schweizer Nationalmannschaft hätte am Dienstagabend um 18.00 Uhr in Cham gegen Kanada das letzte Länderspiel vor der Abreise nach Peking bestreiten sollen. Bei den regelmässigen Covid-Tests wurde jedoch heute Christian Marti positiv auf Covid-19 getestet. Der Verteidiger der ZSC Lions muss das Camp deshalb verlassen. Aufgrund des positiven Falls und um auf Seiten beider Teams kein zusätzliches Risiko einzugehen, hat Swiss Ice Hockey in Absprache mit Hockey Canada entschieden, das Spiel abzusagen.

Eine Information betreffend der Nachnomination im Olympia-Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft folgt zu gegebener Zeit. Das Team von Patrick Fischer fliegt morgen Mittwochabend ab Zürich in Richtung China und landet am Donnerstag um die Mittagszeit in Peking. Die Olympischen Spiele werden am kommenden Freitag offiziell eröffnet, das olympische Eishockey-Turnier der Männer beginnt für die Schweiz am Mittwoch, 9. Februar mit dem Startspiel gegen die russische Auswahl.