Test gegen die Iserlohn Roosters, Nürnberg und Straubing – Black Wings finalisieren ihre Pre-Season

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings fixieren bei ihrer Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League, mit den Iserlohn Roosters und den Nürnberg Ice Tigers, die letzten beiden Testspiel-Gegner.

Zudem steht das erste offizielle Eistraining am Mittwoch, dem 2. August, fest.

Die Pre-Season steht, die neue Saison für die Steinbach Black Wings kann kommen! Nachdem Head Coach Philipp Lukas gemeinsam mit seinem Trainerstab in den vergangenen Wochen bereits ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm ausgearbeitet hat, setzte die sportliche Führung nun die letzten fehlenden Termine fest. Dabei konnten die Oberösterreicher zwei weitere renommierte Gegner als Sparing-Partner für sich gewinnen. Am 19. August fordern die Linzer die Iserlohn Roosters. Die Mannschaft von Ex-Salzburg Trainer Gregg Poss, die in den letzten beiden Jahren die Playoffs in der DEL verpasste, weilt für einige Zeit für ein Trainingslager in Tirol. Das Duell steigt daher in Kitzbühel.

Neben diesem Nachbarschafts-Duell haben die Steinbach Black Wings mit den Nürnberg Ice Tigers auch ihren achten und letzten Gegner für die Pre-Season in Deutschland gefunden. Am 3. September reisen die Oberösterreicher für ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Trainer Tom Rowe nach Bayern. Bereits im vergangenen Jahr folgten die Stahlstädter gerne einer Einladung in die Arena der Nürnberger Versicherung, schafften es beim BMW Cup aber nicht zu einem direkten Duell gegen die Gastgeber im Finale. Dieses Aufeinandertreffen holen beide Teams nun knapp zwei Wochen vor dem Auftakt in die Meisterschaft nach.

Erstes offizielles Eistraining am 2. August

Neben den Testspielen gegen Slovan Bratislava, Nove Zamky, Iserlohn, Bad Nauheim, Landshut, Budweis, Nürnberg und Straubing haben die Verantwortlichen der Steinbach Black Wings einen weiteren Fixpunkt im Kalender festgelegt. Demnach präsentieren sich die Stahlstädter auch in diesem Jahr wieder mit dem ersten offiziellen Eistraining ihren Anhängern. Am Mittwoch, dem 2. August, genaue Uhrzeit folgt in Kürze, laden die Oberösterreicher bei freiem Eintritt in die Linz AG Eisarena. Mit einer einstündigen Trainingseinheit eröffnen die Linzer die neue Eiszeit und die neue Saison in der win2day ICE hockey League 2023/24!

Termine in der Vorbereitung:

2. August, 18:00 Uhr, Linz AG Eisarena: Trainingsauftakt

11. August, 18:00 Uhr, in Bratislava (SVK): Slovan Bratislava – Steinbach Black Wings

17. August, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – HC Nove Zamky

19. August, 15:00 Uhr, in Kitzbühel: Iserlohn Roosters – Steinbach Black Wings

25. August, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – EC Bad Nauheim

27. August, 15 Uhr, in Landshut (DE): EV Landshut – Steinbach Black Wings

31. August, 17:30 Uhr, in Budweis (CZE): HC České Budějovice – Steinbach Black Wings

3. September, 17:00 Uhr, in Nürnberg (DE): Nürnberg Ice Tigers – Steinbach Black Wings

09. September, 17:00 Uhr, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – Straubing Tigers

