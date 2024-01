Tervetuloa Jesse! Hochtalentierter Center unterschreibt in Landshut bis Saisonende

Artikel anhören Landshut. (PM EVL) DEL 2-Vertreter EV Landshut hat seinen Kader für die entscheidende Phase dieser Saison nochmal verstärkt. Die Niederbayern haben den...

Landshut. (PM EVL) DEL 2-Vertreter EV Landshut hat seinen Kader für die entscheidende Phase dieser Saison nochmal verstärkt.

Die Niederbayern haben den hoch veranlagten Jesse Koskenkorva unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Finne wechselt von Kärpät, dem aktuellen Tabellenfünften der ersten finnischen Eishockeyliga, an die Isar. In der Dreihelmenstadt nimmt Koskenkorva nun seine erste Auslandsstadion in Angriff und hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Der Center wuchs in der größten Stadt Nordfinnlands, in Oulo auf und erlernte bei seinem Heimatverein, dem achtfachen finnischen Meister Kärpät das Eishockeyeinmaleins. Der 1.84 Meter große Linksschütze durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Clubs, sowie alle finnischen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Vor vier Jahren war er Assistenzkapitän der finnischen U 20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

In der finnischen „Liiga“ kommt Koskenkorva bereits auf 170 Einsätze (13 Tore/23 Assists), bekam zuletzt aufgrund des großen Konkurrenzkampfes aber nicht mehr die nötige Eiszeit. Dies soll sich jetzt in Landshut ändern. Bereits am Montagmorgen wurde Koskenkorva von EVL-Trainer Heiko Vogler am Münchner Flughafen begrüßt und in Empfang genommen. Am Dienstag wird er erstmals mit seinem neuen Team trainieren und am Freitag gegen die Krefeld Pinguine sein Debüt feiern. Dabei trägt Koskenkorva die Rückennummer 51.

„Jesse ist ein extrem talentierter und sehr gut ausgebildeter Center, der schon in jungen Jahren viel erlebt hat. Er hat in der finnischen Nachwuchs-Nationalmannschaft und in der ersten finnischen Liga auf sehr hohem Niveau gespielt und dort von der Erfahrung von finnischen Nationalspielern und ehemaligen NHL-Spielern profitiert. Allerdings ist der Konkurrenzdruck enorm, denn diese Mannschaften verfügen teilweise über fünf Reihen. Wir haben uns sehr gut informiert und sind davon überzeugt, dass er eine Chance verdient hat und für uns eine absolute Verstärkung darstellt. Er hat eine hervorragende Einstellung, ist ein unglaublicher Skater und spielt sehr strukturiert. Sein Stil passt sehr gut zu unserer Philosophie und unserem System“, erläutert EVL-Headcoach Heiko Vogler den Transfer.

„Ich freue mich darauf, die Jungs kennenzulernen und unter Beweis zu stellen, was ich kann. Um ein besserer Hockeyspieler zu werden, muss man spielen und das möchte ich in Landshut machen. Ich weiß noch nicht so viel über das deutsche Eishockey und die Liga, aber das wird sich sicher schnell ändern“, sagte Koskenkorva nach seiner Ankunft in Landshut.

