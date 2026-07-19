„Vom ersten Kontakt an war zu spüren, wie gerne er für die Löwen Frankfurt spielen möchte“ – Tempospieler Austin Wagner kommt nach Frankfurt

Frankfurt. (Löwen) Mit hohem Tempo biegen auch die Löwen Frankfurt auf die Zielgerade der Sommerpause ein – und hohes Tempo ist ein gutes Stichwort, wenn es um den nächsten Neuzugang der Hessen geht.

Mit Austin Wagner verpflichten die Löwen einen absoluten Top-Schlittschuhläufer, der mit der Erfahrung von 178 NHL- und 200 AHL-Spielen nach Frankfurt kommt. Bei seinem neuen Klub unterschreibt der Flügelstürmer einen Einjahresvertrag.

Austin Wagner wurde 1997 in Calgary geboren. Nachdem er zunächst noch in einem Nachwuchs eines Eishockeyteams seiner Geburtsstadt spielte, wechselte er im Alter von 17 Jahren in die WHL (Western Hockey League) zu den Regina Pats. Dort reifte er in den folgenden Jahren zu einem der Top-Stürmer des Teams und konnte in 283 Spielen 202 Punkte (99 Tore, 103 Vorlagen) verbuchen. Seine Leistungen und sein Skating, das von Scouts und Experten auch später immer wieder als eines der besten im Pro-Hockey bewertet wurde, sorgten dafür, dass der Kanadier im NHL Entry Draft 2015 in der 4. Runde an Position 99 von den Los Angeles Kings gedraftet wurde.

2017 machte Wagner seine ersten Spiele für Ontario Reign (AHL), dem Farmteam der LA Kings. Es sollte nur diese eine Saison dauern, bis sich die Kings entschieden, den Linksschützen dauerhaft in der NHL einzusetzen. In den drei darauffolgenden Spielzeiten lief Austin Wagner 171-mal für Los Angeles auf. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 18 weitere vor. Danach ging es für ihn zurück zu Ontario Reign, bevor er während der Saison 2022/23 nach Chicago getradet wurde. Im Trikot der Blackhawks kam der Hochgeschwindigkeits-Stürmer auf sieben weitere Einsätze (1 Tor, 1 Vorlage) in der NHL.

Nach einem Jahr in Schweden bei IK Oskarshamn (SHL), wo er 17 Scorerpunkte in 41 Partien sammelte, zog es den 185 cm großen und 88 kg schweren Wagner zurück nach Nordamerika, wo er in der folgenden Saison 63 Spiele (9 Tore, 9 Vorlagen) in der AHL für die Chicago Wolves absolvierte. Zur Saison 2025/26 entschied sich der Flügelstürmer für einen Wechsel in die KHL. 57-mal spielte Wagner für die Shanghai Dragons, für die er acht Tore erzielte und neun Vorlagen sammelte.

Austin Wagner: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, in der kommenden Saison für die Löwen Frankfurt zu spielen. Das ist ein großartiger Verein mit leidenschaftlichen Fans, einer starken Eishockeykultur und hohen Zielen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, ein Teil davon zu sein. Schon bei meinen ersten Gesprächen mit Jan und Tom wurde mir klar, dass Frankfurt ein Ort ist, an dem ich mich als Spieler weiterentwickeln und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, jeden Tag hart zu arbeiten und alles zu geben, um der Mannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, vor den Frankfurter Fans zu spielen und diesen Klub mit Stolz zu vertreten. Wir sehen uns bald in der Halle!“

Sportdirektor Jan Barta: „Austin bringt viel Tempo mit, kreiert durch sein Forechecking viele Offensivaktionen und arbeitet sehr zuverlässig in beide Richtungen. Vom ersten Kontakt an war zu spüren, wie gerne er für die Löwen Frankfurt spielen möchte.“

Austin Wagner wird in Frankfurt mit der Rückennummer 91 auflaufen.