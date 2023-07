Temporäre mobile Kühlanlage für STEFFL Arena

Wien. (PM Capitals) In der STEFFL Arena werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Das größte Eissportzentrum Österreichs – zugleich Spielstätte der spusu Vienna...

Wien. (PM Capitals) In der STEFFL Arena werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Das größte Eissportzentrum Österreichs – zugleich Spielstätte der spusu Vienna Capitals – wurde in der vergangenen Saison zweimal von Ausfällen der in die Jahre gekommenen Eisaufbereitungsanlage geplagt. Diese Probleme sollen jedoch der Vergangenheit angehören. Während die Betreibergesellschaft der STEFFL Arena und die MA 51 – Sport Wien partnerschaftlich an der Sanierung der vorhandenen Kühlanlage arbeiten, wird eine temporäre Anlage des Anlagen- und Energiespezialisten EQUANS spätestens ab Ende Juli den reibungslosen Betrieb in Halle 3 der STEFFL Arena sicherstellen. In Halle 1 wird noch im Sommer eine neue belastungsreduzierende Bande des bekannten Südtiroler Bandenherstellers ENGO eingebaut, die Firma AST wird für eine mobile Kältetechnik sorgen, sodass auch in der größten Halle der STEFFL Arena ab Anfang September ein durchgehender Eisbetrieb möglich ist. Darüber hinaus wurden im Gemeinderat umfassende Sanierungsmaßnahmen beschlossen, die sukzessive umgesetzt werden.

Sanierung für langfristige Zuverlässigkeit

Um die geplante, langfristige Generalsanierung der 30 Jahre alten Kühlanlage durchführen zu können und gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der STEFFL Arena sicherzustellen, werden wie oben erwähnt mobile Anlagen zum Einsatz kommen. In einem ersten Schritt wurde im Laufe der letzten Wochen das vorhandene Ammoniak, das zur Kühlung des Eises verwendet wurde, fachgerecht entsorgt. In weiterer Folge soll schon in den kommenden Wochen der Probebetrieb der temporären Anlage in Halle 3 der STEFFL Arena erfolgen. Im Anschluss wird das System auf Halle 1, wo im August ein neues Bandensystem verbaut wird, erweitert. Während die temporäre Anlage den Betrieb neben der Profimannschaft der spusu Vienna Capitals auch für unzählige Nachwuchs- und Hobbyteams sowie Eissportlern aller Art sichern wird, werden parallel Arbeiten am bestehenden Kühlsystem der STEFFL Arena vorgenommen. Ziele der Sanierungsarbeiten und der Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind mit der Saison 2024/25, spätestens aber mit der Saison 2025/26 wieder alle drei Hallen der STEFFL Arena in den Regelbetrieb nehmen zu können, durch die sanierte Kühlanlage eine langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten und durch einen verminderten CO2-Ausstoß aufgrund erneuerter technischer Systeme einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Erneuerung Sanitäreinrichtungen, Bande und Lichtsysteme

Auch an anderer Stelle wird die STEFFL Arena umfassenden Renovierungsarbeiten unterzogen. Durch den Gemeinderatsbeschluss per 20. Juni 2023 können neben der Bandenanlage schrittweise Sanierungen an den Sanitäreinrichtungen der Kabinen sowie der Austausch des Lichtsystems in allen drei Hallen auf die neueste LED-Technologie durchgeführt werden. Der Umbau der Sanitäreinrichtungen wird während des laufenden Betriebs der STEFFL Arena durchgeführt. Aufgrund des Spielbetriebes wird der Einbau der modernen und energieeffizienteren Lichtanlage schrittweise in mehreren Baulosen durchgeführt.

„Seit dem erstmaligen Ausfall der Kühlanlage im Herbst 2022 haben wir in enger Abstimmung mit der MA 51 – Sport Wien intensiv an einer langfristigen Lösung der Problematik gearbeitet. Die bereits beschlossenen Maßnahmen sind nicht nur für die spusu Vienna Capitals sehr positiv, es wird vor allem der Eissport in der ganzen Stadt davon profitieren. Gleichzeitig ermöglicht die mobile Eisaufbereitungsanlage bereits für die kommende Spielzeit die größtmögliche Betriebssicherheit. Unser großer Dank gilt hier neben der MA 51 vor allem den beteiligten Unternehmen EQUANS Kältetechnik, ENGO und AST, die mit ihrem Einsatz dafür sorgen, dass wir, was die Infrastruktur betrifft, nach einem nun noch kommenden sehr intensiven Sommer aus aktueller Sicht viel sorgenfreier in die neue Saison gehen können, als dies noch in der vergangenen Saison der Fall war“, sagt Franz Kalla, Geschäftsführer der Eissport Errichtungs- Betriebs- und Management GmbH.

