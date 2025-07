Tempomacher für die Dresdner Offensive: US-Stürmer C.J. Suess wird ein Eislöwe

Die Dresdner Eislöwen haben sich in der Offensive verstärkt: Der 31-jährige US-Amerikaner Clint Joseph „C.J.“ Suess trägt künftig das Trikot mit der Nummer 15. Als flinker Linksschütze soll er das Angriffsspiel der Sachsen mitprägen.

Seine Eishockey-Ausbildung absolvierte Suess am College bei den Mavericks an der Minnesota State University in Mankato. Dort stand er unter anderem mit Marc Michaelis und Parker Tuomie auf dem Eis. Mit insgesamt 127 Scorerpunkten belegt er Platz fünf der ewigen Bestenliste der Mavericks in der NCAA Division I-Ära. Zudem gewann er 2013 mit dem Team USA die Goldmedaille bei der World Junior A Challenge.

In seiner bisherigen Laufbahn blickt der Angreifer auf acht Spielzeiten in der American Hockey League (AHL) zurück – mit über 350 Einsätzen (76 Tore / 72 Assists), vor allem für die Manitoba Moose, bei denen er auch in den letzten beiden Spielzeiten eine zentrale Rolle einnahm.

Matthias Roos, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen, erklärt: „C.J. ist ein schneller Spieler mit gutem Umschaltspiel, Spielwitz und Zug zum Tor. In seiner Karriere hat er sich immer wieder die Chance erarbeitet, sich auch in der NHL zu zeigen – zuletzt auch in einem Alter, in dem andere diesen Schritt eigentlich hinter sich haben. Diese Mentalität, gepaart mit seiner Qualität, wird uns auf und neben dem Eis weiterbringen. Aus der NCAA kennt er die große Eisfläche, die seinem Spiel und seiner Produktivität entgegen kommen wird.“

C.J. Suess: „Ich bin sehr gespannt auf meine neue Aufgabe in Deutschland und bei den Dresdner Eislöwen. Die Gespräche mit der Organisation haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte mit meiner Erfahrung, meinem Tempo und all meiner Energie dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind und die Fans stolz machen.“

Die Präsentation von C.J. Suess als Neuzugang erfolgt durch die BITC Sachsen GmbH, die ihr starkes Engagement bei den Dresdner Eislöwen mit dem Aufstieg zum Platin-Partner ab der Saison 2025/2026 weiter ausbaut. Das Ingenieurbüro aus Radeberg unterstützt die Blau-Weißen bereits seit der Spielzeit 2023/2024 und war zuletzt als Premiumpartner.

Seine Karriere in Zahlen