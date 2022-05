Teilnehmerfeld komplett! Diese 32 Teams starten in der Champions Hockey League 22/23

Stockholm. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 7 der SHL Finals am Donnerstagabend wurde Färjestad Karlstad als letztes Team in Schweden für die...

Stockholm. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 7 der SHL Finals am Donnerstagabend wurde Färjestad Karlstad als letztes Team in Schweden für die Champions Hockey League bestätigt. Färjestad nimmt damit den letzten freien Platz in Europas Elite-Eishockeywettbewerb für die Saison 2022/23 ein. Die 32 qualifizierten Mannschaften – darunter sieben Neulinge – warten nun gespannt auf den 25. Mai, wenn die Auslosung der CHL-Gruppenphase bei der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Tampere (16:00 Uhr MESZ) stattfindet. Die 32 Teams im Überblick nach Nationen/Ligen: Sweden (5 places)

• Rögle Ängelholm (CHL Champions)

• Färjestad Karlstad (National Champions)

• Luleå Hockey (Regular Season Runners-Up)

• Skellefteå AIK (Regular Season Third-Placed)

• Frölunda Gothenburg (Regular Season Fourth-Placed) Switzerland (5 places)

• EV Zug (National Champions)

• Fribourg-Gottéron (Regular Season Runners-Up)

• ZSC Lions Zurich (Regular Season Third-Placed)

• Rapperswil-Jona Lakers (Regular Season Fourth-Placed)

• HC Davos (Regular Season Fifth-Placed) Germany (4 places)

• Eisbären Berlin (National Champions)

• Red Bull Munich (Regular Season Runners-Up)

• Grizzlys Wolfsburg (Regular Season Third-Placed)

• Straubing Tigers (Regular Season Fourth-Placed) Finland (4 places)

• Tappara Tampere (National Champions)

• Jukurit Mikkeli (Regular Season Runners-Up)

• Ilves Tampere (Regular Season Third-Placed)

• TPS Turku (Regular Season Fourth-Placed) Czech Republic (3 places)

• Oceláři Třinec (National Champions)

• Mountfield HK (Regular Season Winners)

• Sparta Prague (Regular Season Third-Placed) Austria/ICE (3 places)

• Red Bull Salzburg (League Champions)

• Villach SV (Regular Season Runners Up)

• Fehérvár AV19 (HUN; Regular Season Third-Placed) Wild Card (1 place)

• Olimpija Ljubljana (SLO, ICE) Challenger Leagues (7 places; Champions only)

• Comarch Cracovia (POL/IIHF Continental Cup winners)

• Aalborg Pirates (DEN)

• Grenoble (FRA)

• Stavanger Oilers (NOR)

• GKS Katowice (POL)

• Slovan Bratislava (SVK)

