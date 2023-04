Teilnehmerfeld in der Champions Hockery League ist komplett

Zug. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 6 der Extraliga Finals heute Abend wurde Oceláři Třinec als letztes Qualifikationsspiel für die Champions Hockey...

Zug. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 6 der Extraliga Finals heute Abend wurde Oceláři Třinec als letztes Qualifikationsspiel für die Champions Hockey League in Tschechien bestätigt und wird den letzten verbleibenden Platz in Europas Elite-Eishockey-Wettbewerb für die Saison 2023/24 einnehmen.

Die 24 qualifizierten Mannschaften warten nun gespannt auf den 24. Mai, wenn die CHL-Auslosung bei der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 in Tampere (16:00 Uhr MESZ) stattfindet.

Qualifikationsübersicht per 28. April 2023

Finland

• Tappara Tampere (CHL Champions & National Champions)

• Ilves Tampere (Regular Season runners-up)

• Lukko Rauma (Regular Season third-placed)

• Lahti Pelicans (Regular Season fourth-placed)

Sweden

• Växjö Lakers (National Champions)

• Skellefteå AIK (Regular Season runners-up)

• Färjestad Karlstad (Regular Season third-placed)

Switzerland

• Genève-Servette (National Champions)

• EHC Biel-Bienne (Regular Season runners-up)

• Rapperswil-Jona Lakers (Regular Season third-placed)

Germany

• Red Bull Munich (National Champions)

• ERC Ingolstadt (Regular Season runners-up)

• Adler Mannheim (Regular Season third-placed)

ICE Hockey League

• Red Bull Salzburg (AUT; National Champions)

• HC Bolzano (ITA; Regular Season winners)

• HC Innsbruck (AUT; Regular Season third-placed)

Czech Republic

• Oceláři Třinec (National Champions)

• Dynamo Pardubice (Regular Season winners)

• Vítkovice Ridera (Regular Season runners-up)

Challenger Leagues (5 places; National Champions only)

• Aalborg Pirates (DEN)

• Rouen Dragons (FRA)

• Stavanger Oilers (NOR)

• HC Košice (SVK)

• Belfast Giants (UK)

7084 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort