Teilnehmerfeld beim Vinschgau-Cup komplett

Ingolstadt. (PM ERCI) Der Hauptrundensieger der PENNY DEL, der aktuelle Schweizer Meister sowie Champions Hockey League-Sieger, der bayerische Liga-Rivale und ein Lokalmatador – das Teilnehmerfeld beim diesjährigen Vinschgau-Cup ist komplett.

Vom 22. Bis 24. August bestreiten die Panther das inzwischen neunte Turnier in Kombination mit einem einwöchigen Trainingslager zur Vorbereitung auf die PENNY DEL-Saison 25/26 im Südtiroler Latsch. Mit dabei sind in diesem Jahr die ZSC Lions, die Straubing Tigers sowie der HC Pustertal.

Mit den ZSC Lions kommt der aktuelle Champions Hockey League Sieger ins Latsch-Martelltal. Neben dem Europapokal gewannen die Züricher in der abgelaufenen Saison auch ihren zweiten Liga-Meistertitel in Folge – insgesamt der elfte der Club-Geschichte. Somit darf bei den Schweizern von der aktuell heißesten und wohl besten Mannschaft Europas gesprochen werden.

Mit den Straubing Tigers ist nicht nur ein direkter Liga-Konkurrent, sondern auch bayerischer Rivale beim Vinschgau-Cup dabei. Die Niederbayern gehören zu den europäischen Mannschaften, die in der abgelaufenen Saison die meisten Partien absolviert haben: PENNY DEL, Champions Hockey League, Spengler Cup. In allen drei Wettbewerben scheiterte man am späteren Sieger. Im Ligabetrieb war im Viertelfinale gegen Meister Berlin Schluss, in der CHL schied man im Achtelfinale gegen Sieger Zürich aus und beim Spengler Cup verlor man das Finale gegen Fribourg-Gottéron. Es ist die erste Teilnahme der Tigers am Vinschgau-Cup.

Nach 2022 und 2023 ist der HC Pustertal zum dritten Mal dabei. Die Wölfe qualifizierten sich in der abgelaufenen Spielzeit über die 1. Playoff-Runde für das Viertelfinale der ICEHL. Dort musste man sich in sechs Spielen gegen den Hauptrundensieger und späteren Vizemeister Klagenfurter AC geschlagen geben. Neueste Verpflichtung der Südtiroler ist mit J.C. Lipon ein Ex-Straubinger.

Der Ticketvorverkauf für den Vinschgau Cup startet Ende Mai unter www.vinschgaucup.it. Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Spielplan des Vinschgau-Cup 2025

Freitag, 22. August | 20 Uhr | ERC Ingolstadt vs. ZSC Lions

Samstag, 23. August | 20 Uhr | Straubing Tigers vs. HC Pustertal

Sonntag, 24. August | 14 Uhr | ZSC Lions vs. Straubing Tigers

Sonntag, 24. August | 18 Uhr | HC Pustertal vs. ERC Ingolstadt

