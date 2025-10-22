Teddy Bear Toss kehrt auch 2025 in die Eisarena Weißwasser zurück

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse rufen ihre Fans erneut zu einer besonderen Spendenaktion auf: Beim Heimspiel am 14. Dezember 2025 gegen die Kassel Huskies findet in der Eisarena Weißwasser wieder der beliebte Teddy Bear Toss statt.

Nach dem ersten Tor der Füchse werden die Zuschauerinnen und Zuschauer traditionell aufgefordert, ihre mitgebrachten Plüschtiere auf die Eisfläche zu werfen. Die Kuscheltiere werden anschließend eingesammelt, gereinigt und an soziale Einrichtungen in der Region weitergegeben.

Sollte die Mannschaft während des Spiels nicht treffen, gibt der Stadionsprecher nach der Schlusssirene das Signal zum Wurf.

Der Teddy Bear Toss hat seinen Ursprung in Nordamerika und wurde 1993 von den Kamloops Blazers in Kanada ins Leben gerufen. Die Aktion hat sich in den vergangenen Jahren auch in Weißwasser als fester Bestandteil der Eishockeysaison etabliert.

Ablauf der Aktion:

• Die Fans bringen eigene, neue oder gut erhaltene Plüschtiere mit in die Arena.

• Nach dem ersten Treffer der Lausitzer Füchse fliegen die Teddys aufs Eis.

• Nachwuchsspieler der Lausitzer Jungfüchse übernehmen das Einsammeln der Kuscheltiere.

• Institutionen und Unternehmen unterstützen die Aktion, um Transport, Reinigung und Verteilung zu organisieren.

Erfolgreiche Aktion im vergangenen Jahr

Beim letzten Teddy Bear Toss am 28. Dezember 2024 kamen rund 3000 Kuscheltiere zusammen. Diese wurden nach dem Spiel von den Jungfüchsen eingesammelt, durch die Werkstätten der Lebenshilfe gereinigt und anschließend an Kindergärten in Weißwasser übergeben.

Mit der Wiederauflage der Aktion möchten die Lausitzer Füchse erneut Kinder in der Region und darüber hinaus unterstützen und zugleich für eine besondere Atmosphäre in der Eisarena sorgen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!