Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse Teddy Bear Toss kehrt auch 2025 in die Eisarena Weißwasser zurück
Lausitzer Füchse

Teddy Bear Toss kehrt auch 2025 in die Eisarena Weißwasser zurück

Lausitzer Füchse laden Fans zur traditionellen Spendenaktion am 14. Dezember ein

22. Oktober 20251 Mins read51
Share
© Thomas Heide
Share

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse rufen ihre Fans erneut zu einer besonderen Spendenaktion auf: Beim Heimspiel am 14. Dezember 2025 gegen die Kassel Huskies findet in der Eisarena Weißwasser wieder der beliebte Teddy Bear Toss statt.

Nach dem ersten Tor der Füchse werden die Zuschauerinnen und Zuschauer traditionell aufgefordert, ihre mitgebrachten Plüschtiere auf die Eisfläche zu werfen. Die Kuscheltiere werden anschließend eingesammelt, gereinigt und an soziale Einrichtungen in der Region weitergegeben.

Sollte die Mannschaft während des Spiels nicht treffen, gibt der Stadionsprecher nach der Schlusssirene das Signal zum Wurf.

Der Teddy Bear Toss hat seinen Ursprung in Nordamerika und wurde 1993 von den Kamloops Blazers in Kanada ins Leben gerufen. Die Aktion hat sich in den vergangenen Jahren auch in Weißwasser als fester Bestandteil der Eishockeysaison etabliert.

Ablauf der Aktion:
• Die Fans bringen eigene, neue oder gut erhaltene Plüschtiere mit in die Arena.
• Nach dem ersten Treffer der Lausitzer Füchse fliegen die Teddys aufs Eis.
• Nachwuchsspieler der Lausitzer Jungfüchse übernehmen das Einsammeln der Kuscheltiere.
• Institutionen und Unternehmen unterstützen die Aktion, um Transport, Reinigung und Verteilung zu organisieren.

Erfolgreiche Aktion im vergangenen Jahr

Beim letzten Teddy Bear Toss am 28. Dezember 2024 kamen rund 3000 Kuscheltiere zusammen. Diese wurden nach dem Spiel von den Jungfüchsen eingesammelt, durch die Werkstätten der Lebenshilfe gereinigt und anschließend an Kindergärten in Weißwasser übergeben.

Mit der Wiederauflage der Aktion möchten die Lausitzer Füchse erneut Kinder in der Region und darüber hinaus unterstützen und zugleich für eine besondere Atmosphäre in der Eisarena sorgen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

573
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post „Passt sportlich und charakterlich hervorragend ins Team“ - DEG sorgt für mehr Tiefe im Kader

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Injury listLausitzer Füchse

Verletzungssorgen bei den Lausitzer Füchsen verschärfen sich

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die personelle Lage bei den Lausitzer Füchsen verschärft sich...

By11. Oktober 2025
Lausitzer FüchseStarbulls Rosenheim

Adam-Doppelpack stellte Weichen auf Starbulls-Sieg in Weißwasser

Rosenheim. (PM Starbulls) Am siebten Spieltag der DEL2 belohnten sich die Starbulls...

By11. Oktober 2025
Lausitzer Füchse

Offizielle Stellungnahme der Lausitzer Füchse zum Vorfall beim Auswärtsspiel in Weiden

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Beim Auswärtsspiel der Lausitzer Füchse am vergangenen Freitagabend...

By7. Oktober 2025
ESV KaufbeurenLausitzer Füchse

ESVK unterliegt bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am sechsten Spieltag der Saison 2025/2026 gastierte der ESV...

By5. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten