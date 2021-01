Technologien zur Verbesserung des Engagements von Eishockeyfans

Anzeige In den neunziger Jahren waren Sportwetten nicht so einfach wie heute. Sie müssten physisch eine Wette platzieren, wenn Sie auf Ihr Lieblingsteam wetten...

In den neunziger Jahren waren Sportwetten nicht so einfach wie heute. Sie müssten physisch eine Wette platzieren, wenn Sie auf Ihr Lieblingsteam wetten möchten. Mit dem Aufkommen des Internets entstanden Online-Casinos und Online-Wettanbieter wie etwa diese online Sportwetten Seite.

Vorteile der Verwendung von Bitcoin für Eishockey-Wetten

Das Platzieren von Wetten auf Sportveranstaltungen über das Internet wurde sehr beliebt und viel bequemer. Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen stiegen die Online-Wetten sprunghaft an, wobei Bitcoin die beliebteste Kryptowährung war. Wenn Sie neu in der Welt der Kryptowährungen sind, ist Bitcoin eine digitale Währung, die keine physische Form hat und völlig unabhängig von einer zentralen Behörde ist. Aufgrund dieser Unabhängigkeit bleibt Ihre Anonymität bei Online-Transaktionen erhalten. Mit dieser vielversprechenden Zahlungsmethode ist es bequem, Wetten mit geringerem Risiko zu genießen.

Größere Boni

Das Wetten auf Ihre Eishockeymannschaft mit Bitcoin ist nicht nur für Sie von Vorteil – auch Wettbüros profitieren davon. Warum? Keine Sportwetten wollen sich mit Drittinstitutionen wie Banken befassen! Oft können die Gebühren, die mit dem Abheben von Geld von einem Konto verbunden sind, kostspielig sein. Vor diesem Hintergrund bieten Sportwetten jetzt Anreize für die Verwendung von Bitcoin, indem sie attraktive Boni für Bitcoin-Einzahlungen anbieten.

Geringeres Ablehnungsrisiko

Bisher beruht die Online-Glücksspielbranche in vielen Ländern auf verschwommenen rechtlichen Gründen. Aus diesem Grund richten viele Sportwetten ihre Operationszentren vor der Küste ein und nutzen mehrere Banken auf der ganzen Welt, um Wettergelder zu speichern. Jedes Mal, wenn Sie mit herkömmlichen Methoden eine Auszahlung vornehmen, sind die beteiligten Dritten befugt, Ihre Transaktionen einzuschränken. Hier bietet sich die dezentrale Natur von Bitcoin an. Wenn Sie eine Bitcoin-Transaktion durchführen, können Sie sicher sein, dass Ihre Transaktion nicht durch Dritte abgewickelt wird. Eishockey-Sportwetten unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht. Wenn überhaupt, fördern sie aktiv die Verwendung von Bitcoin.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

