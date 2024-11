Anzeige Spiele sind dank moderner Technologie so allgegenwärtig wie noch nie zuvor – dies kann man bereits im Vorhinein festhalten, wenn man den...

Spiele sind dank moderner Technologie so allgegenwärtig wie noch nie zuvor – dies kann man bereits im Vorhinein festhalten, wenn man den Einfluss von Technologie auf das Verhalten von Spielern betrachten möchte. Im Gegensatz zu früher, als man mehr oder minder abhängig davon war, wer Zeit zum Spielen hat oder ob ein Casino in der Nähe ist, kann man immer spielen. Ob man sich für ein Spiel allein entscheidet oder mit anderen gemeinsam spielen möchte – alles ist möglich.

Wer viel spielt, vielleicht auch auf einer Plattform wie bruce bet casino, wird leider häufig in die Ecke der Spielsüchtigen gesteckt. Sicherlich spielen manche Menschen mehr als andere, nur hat dies nicht direkt sofort mit Spielsucht zu tun. Die Verfügbarkeit von Spielen durch moderne Technologie kann sogar das Verhalten von Menschen sehr positiv beeinflussen, wie wir unter anderem herausfinden werden.

Spielen dient dem Zusammenhalt

Spieler betrachtet man häufig als eigenartige Menschen, wenn man selbst keinerlei Spielleidenschaft hegt. Dabei bilden Spiele seit Jahrtausenden eine Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen der Verständigung untereinander – zumindest zur Symbolisierung von Friedensabsichten. Parallel lernen verschiedene Kulturen beim Spielen voneinander und das Spiel ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, ohne Zwang einander kennenzulernen.

Moderne Technologie geht hierbei einen Schritt weiter. Spieler kommen aus der ganzen Welt zusammen, um miteinander ein Spiel zu spielen. Diese Option eignet sich ausgezeichnet für jeden, der in seiner unmittelbaren Umgebung niemanden mit ähnlichen Interessen findet. Auch introvertierte Menschen profitieren von Spielen in diesem Zusammenhang, da sie ihnen etwas bieten, was sie in ihrem Leben kaum direkt erfahren: ein Zusammenhalt.

Einige Spiele werden mobil oder am Computer in Teams gespielt. Jeder bringt seinen Beitrag ein, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Auch Menschen, die weniger introvertiert sind, können an dieser Stelle von einer wichtigen Fähigkeit zum Teamwork profitieren. Dies kann sich in anderen Bereichen des Lebens auszahlen.

Training wichtiger Gehirnfunktionen

Neuerdings werden Spiele nicht ohne Grund auch speziell für Demenzkranke entwickelt. Studien haben mehrfach ergeben, dass sie einen positiven Einfluss auf das Kurzzeitgedächtnis und folglich dieser wichtigen Fähigkeiten haben:

Konzentration

Wahrnehmung

Aufmerksamkeit

Kein Spieler setzt sich normalerweise zu einer Spielsitzung hin, wenn er todmüde ist und keine einzige der drei oben genannten Eigenschaften aufweisen kann. Manche mögen es versuchen, jedoch schnell feststellen, dass sie kaum gute Ergebnisse erzielen. Andere ziehen es vielleicht dennoch durch und schärfen ihre Fähigkeiten dadurch.

Insbesondere junge Menschen spielen viel, sie sind immerhin mit Videospielen unterschiedlichster Art aufgewachsen. Konzentration und Aufmerksamkeit ist etwas, was zwar in der Schule abverlangt wird, nur häufig nicht gefördert wird. In der Freizeit können sie diese Fähigkeiten zumindest beim Spielen erlernen, was sich in ihrem Verhalten widerspiegelt.

Ziele erreichen wollen

Viele Menschen setzen sich im Leben diverse Ziele und bleiben irgendwo auf der Strecke. Es kann vieles dazwischen kommen, was sie von ihren Zielen ablenkt, bis sie ihre Ziele letztlich aus den Augen verlieren.

Als Spieler gewöhnt man sich jedoch an, seine Ziele zu verfolgen. Für einen Spieler ist ein Ziel vergleichbar mit einer Aufgabe, die in einem Videospiel gestellt wird. Sofern man die Aufgabe erfüllt, winkt eine lohnenswerte Belohnung. Welches Ziel im echten Leben die Belohnung sein mag, kann vieles sein. Meistens ist es das Ziel selbst. Ein Spieler gibt jedoch nicht einfach auf und sobald ihm mehr Steine und Ablenkungen in den Weg geworfen werden, desto zielstrebiger wird er, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Stimmung kann aufgehellt werden

Ein Spiel geht man meistens relativ unvoreingenommen an. Sicherlich steht eine Gewinnmöglichkeit häufig im Fokus, doch sollte es in erster Linie auf bewusster Ebene der Ablenkung und Entspannung dienen.

Einigen Studien zufolge beeinflusst Spielen die Stimmung keineswegs. Es heißt, dass sich die Stimmung kaum zum Ende einer Spielsitzung im Gegensatz zu vorher geändert hat. Ein Unterschied ist allerdings deutlich sichtbar, wenn man etwas erreicht hat:

Weiterentwicklung eines Charakters nach harter Arbeit

Ein Geldgewinn

Dies sind zwar nur zwei Beispiele. Dennoch kann sich die Stimmung von Spielern maßgeblich auch nach kleineren Erfolgen im Spiel aufhellen. Zweifelsohne sinkt die Stimmung auf einen Tiefpunkt, wenn man rein gar nichts erreicht und eher nur verloren hat. Die Stimmung bleibt in der Praxis bei Spielen vorrangig nur gleich, wenn sich nichts wesentlich beim Spielverlauf geändert hat und quasi alles wie gewohnt abläuft.

Der Hang zur ständigen Verfügbarkeit

Selbstredend kann die ständige Verfügbarkeit von Spielen auch einen negativen Einfluss auf das Verhalten von Spielern haben:

Sie können sich gezwungen fühlen, öfter und mehr zu spielen

Verfügbarkeit von schnellen Zahlungsdiensten kann zu mehr Spiel gegen Geld verleiten

Als Spieler muss man sein eigenes Verhalten gut im Griff haben, um nicht manchen Gelegenheiten zu häufig zu verfallen. An manchen Tagen bietet es sich vielleicht an, mehr zu spielen, an anderen weniger. Eigene Verpflichtungen sollten keineswegs unter der Allgegenwärtigkeit von Spielen leiden.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.