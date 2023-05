Team USA: Mikey Eyssimont nachnominiert, Nick Bonino zum Kapitän ernannt

Anzeige Colorado Springs, Colorado. (PM USA Hockey / EM) Stürmer Mikey Eyssimont (Littleton, Colorado), der die Saison 2022-23 bei den Tampa Bay Lightning in...

Colorado Springs, Colorado. (PM USA Hockey / EM) Stürmer Mikey Eyssimont (Littleton, Colorado), der die Saison 2022-23 bei den Tampa Bay Lightning in der NHL beendete, wurde in den Kader der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft aufgenommen, die an der kommenden IIHF-Männermeisterschaft 2023 teilnehmen wird.

Eyssimont verbrachte 2022–23 Zeit bei drei verschiedenen NHL-Teams, darunter den Winnipeg Jets (19 Spiele, 1–4–5), den San Jose Sharks (20 Spiele, 3–5–8) und den Tampa Bay Lightning (15 Spiele, 1–1–). 2). Er spielte außerdem neun Spiele (2T, 7A) mit den Manitoba Moose der AHL.

Der gebürtige Stürmer aus Littleton, Colorado, spielte College-Eishockey an der St. Cloud State University und tritt zum ersten Mal als Mitglied einer US-Nationalmannschaft auf irgendeiner Ebene auf.

Nick Bonino zum Kapitän der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft 2023 ernannt

Alex Tuch und Conor Garland haben Ersatzkapitäne ernannt

Nick Bonino (Unionville, Connecticut), der den USA zweimal zu Bronzemedaillen (2018, 2015) bei der IIHF-Herren-Weltmeisterschaft verholfen hat und mit zwei Teams den Stanley Cup gewann (2016, 2017, wurde zum Kapitän der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft 2023 ernannt. Bonino hat in seiner 14-jährigen Karriere an mehr als 900 NHL-Spielen teilgenommen.

Darüber hinaus wurden Alex Tuch (Baldwinsville, N.Y.) und Conor Garland (Scituate, Massachusetts) als stellvertretende Kapitäne nominiert. Tuch ist ein siebenjähriger NHL-Veteran, der in der Saison 2022/23 79 Punkte erzielte, darunter 36 Tore für die Buffalo Sabres. Während er zum ersten Mal an der IIHF-Weltmeisterschaft der Männer teilnimmt, hat Tuch zweimal für das Team USA auf der internationalen Bühne gespielt, unter anderem verhalf er den USA zu Gold bei der IIHF-U18-Weltmeisterschaft der Männer 2014. Garland verbrachte die Saison 2022–23 bei den Vancouver Canucks und erzielte in 81 Spielen der regulären Saison 46 Punkte (17T, 29A). Er war Teil des US-Kaders, der bei der IIHF-Herren-Weltmeisterschaft 2021 die Bronzemedaille gewann, und war mit sechs Toren und sieben Assists in zehn gespielten Spielen der beste Punktesammler des Team USA.

„Wir haben ein wirklich gutes Gefühl mit der Führungsgruppe, die wir benannt haben, und sie wird einen positiven Einfluss auf unsere gesamte Gruppe haben“, sagte David Quinn, Cheftrainer der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft. „Wir freuen uns darauf, die Weltmeisterschaft am Freitag zu starten und um eine Goldmedaille zu kämpfen.“

Die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft beginnt am Freitag (12. Mai) mit dem Spiel der IIHF-Männer-Weltmeisterschaft 2023 gegen Finnland. Das Eröffnungsfaceoff ist für 16:20 Uhr angesetzt. Dieses Spiel und alle Wettbewerbe des Team USA können live auf NHL Network verfolgt werden.

