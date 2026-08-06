Team USA besiegt Deutschland mit 8:1 beim Hlinka Gretzky Cup

Edmonton, Alberta. (PM USA Hockey) Acht Spieler des U18-Auswahlteams der USA trugen sich beim heutigen 8:1-Sieg gegen Deutschland – dem letzten Vorrundenspiel beim Hlinka Gretzky Cup 2026 in der Downtown Community Arena – in die Torschützenliste ein.

Für die DEB-Auswahl traf lediglich Emil Sender zur 1:0 Führung.

Team USA schloss die Vorrunde mit einer perfekten Bilanz von 3-0-0-0 (Sieg – Sieg nach Verlängerung – Niederlage nach Verlängerung – Niederlage) ab und sicherte sich den ersten Platz in Gruppe B. Im Halbfinale treffen die USA am Freitag (7. August) um 12:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr ET) im Rogers Place auf die Slowakei. Das Spiel wird auf dem NHL Network übertragen.

„Unsere Jungs haben zum Abschluss der Vorrunde erneut eine großartige Leistung gezeigt“, sagte Reid Cashman (Red Wing, Minnesota), Cheftrainer des U18-Auswahlteams der USA. „Wir sind stolz darauf, dass sich das Team den Spitzenplatz gesichert und damit die Chance auf die Medaillenrunde erspielt hat. Unsere Mannschaft hat in allen drei bisherigen Spielen extrem hart gearbeitet.“

Emil Sender (Deutschland) eröffnete den Torreigen nach 5:52 Minuten im ersten Drittel.

Team USA antwortete bei 8:05 Minuten, als Trevor Shorter (Elmhurst, Illinois) einen Treffer ohne Vorlage erzielte.

Ethan Sung (Pasadena, Kalifornien) traf bei 17:41 Minuten zum dritten Mal im Turnierverlauf; die Vorlage kam von Shorter und Colin Grubb (Burlington, North Dakota), womit die USA mit einer 2:1-Führung in die erste Pause gingen.

Gerry DiCunzolo (Buffalo, New York) baute die Führung für Team USA bei 1:17 Minuten im zweiten Drittel aus. Sein erster Turniertreffer wurde von Sung vorbereitet. Grubb traf nach 7:11 Minuten – vorbereitet von Cameron Minella (Darien, Conn.) und DiCunzolo – und baute die Führung der USA auf 4:1 aus.

Das Team USA schloss ein zweites Drittel mit vier Treffern ab, wobei Nolan Snyder (Seven Fields, Pa.) in der 17. Minute (16:51) und Ryland Rooney (Dellwood, Minn.) in der 20. Minute (19:11) trafen.

Gavin Burcar (Coto De Caza, Calif.) erzielte nach 6:24 Minuten im dritten Drittel das siebte Tor für die USA; die Vorlage kam von Snyder und DiCunzolo. Joey Cullen (Moorhead, Minn.) traf nach 12:36 Minuten zum 8:1-Endstand.

HINWEISE: Colin Grubb wurde als bester Spieler der USA ausgezeichnet … Das Team USA verzeichnete mehr Torschüsse als Deutschland (36 zu 17).

Die USA nutzten eine von vier Überzahlmöglichkeiten, während Deutschland bei fünf Versuchen ohne Torerfolg blieb.

Mit drei Niederlagen belegt das DEB-Team im Turnier den letzten Platz der Gruppe B.

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