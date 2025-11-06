DEB-Team startet in den diesjährigen Deutschland-Cup mit einem 4:1 Sieg über Lettland

Landshut. (MR) Gegen starke Letten eröffneten die Deutschen Männer ihren diesjährigen Deutschland-Cup. Nach frühem Rückstand drehten sie auf und das Spiel, sodass sie am Ende einen deutlichen Sieg erkämpft hatten.

Zum dritten Male findet der Deutschland-Cup in Landshut statt und zwar gemeinsam Männer und Frauen. Nachdem die Frauen das Turnier bereits am gestrigen Mittwoch begonnen hatten (SVK-HUN 3:2; GER-FRA 3:2 PS) starteten heute auch die Männer. Hier hatten am Mittag bei den Männern die Slovaken Österreich mit 6:2 besiegt. Nachmittags trafen die Französinnen auf die Slovakinnen, wobei Frankreich beim 1:2 leer ausging. Als letzte Begegnung des Tages stieg abends in der VR-Bank Landshut Arena dann der Deutsche Test der Männer für Olympia gegen einen der dortigen Gegner: Lettland. Die Balten machten sofort ernst und waren sehr schnell unterwegs. Zunächst aber im ersten Wechsel landete Proske im Tor, leider ohne Puck. Einen schlechten Wechsel der Gastgeber nutzte Lettlands Smirnovs, der freistehend Niederberger tunnelte und auf 0:1 stellte (6.). Doch es dauerte gerade einmal 36 Sekunden, dass Deutschland das Spiel ausgeglichen hatte: Fischbuch legte aus der Ecke in den Slot für Kahun. Das erste Powerplay konnte Deutschland nicht nutzen, doch wenig später hob Ehliz das Icing auf, lief hinter der Scheibe her und prügelte sie dann um den Pfosten zum umjubelten 2:1 (12.). Zwei Strafzeiten musste das Team von Harry Kreis überstehen, die Letten drückten, und machten genauso weiter im zweiten Durchgang. Aber bald schon konnten sich die Gastgeber im Angriff festsetzen. Vor allem zwischen der 31. und 33. Spielminute wurde Lettland richtiggehend festgespielt, während die Mannschaft um Mo Müller im Angriff verblieb und fliegend mehrfach durchwechseln konnte. Allein der Treffer wollte nicht fallen. Kahun musste zur Drittelmitte das Eis Richtung Kabine verlassen, aber auch mit anderen Partnern „funktionierte“ das Team. Fleischer und Varejcka hatten einen weiteren Treffer auf den Kellen, ehe auch die Letten sich nochmals vor Niederberger anmeldeten. Eine Strafe in der letzten Minute kam hinzu, sodass am Ende der Druck nochmals erhöht werden konnte.

Deutschland hält dem Druck stand

Mit 65 Sekunden Unterzahl für Team GER ging es in den Schlussabschnitt. Lettland konnte aus der Überzahl nichts machen und bekam anschließend selbst eine Strafzeit aufgebrummt. Die Turniergastgeber ließen die Scheibe gut laufen, und kurz vor Ablauf setzte sich Youngster Sinn schön in Szene, ging mit der Scheibe hinter das Tor und versenkte sie per Bauerntrick (44.). Mit jetzt zwei Toren Rückstand erhöhten die Letten den Druck, bekamen auch nochmals ein Powerplay zugesprochen, doch Deutschland verteidigte mit allem und allen, auch wenn nach Kahun jetzt auch Kälble nicht mehr auf der Bank saß. Die Heimmannschaft mit wenigen Möglichkeiten nach vorne; wirklich gute Chance hatten Loible auf Ehliz, später dann Tuomie für Roßmy. Zur Schlussphase war auch das Publikum wieder da und unterstützte lautstark. Bereits 3 ½ Minuten vor der finalen Sirene zogen die Balten den Goalie, doch Michaelis löffelte die Scheibe von der eignen blauen Linie ins verwaiste Tor (58.). Trotz weiterer Bemühungen der Letten sollte das der Endstand sein. Ein wirklich guter Auftakt für Deutschland in das Heimturnier! Es wäre allerdings ärgerlich, wenn sich bereits im ersten Turnierspiel zwei Spieler verletzt hätten…

Es spielten:

GER – 35 Mathias Niederberger – 9 Leon Gawanke, 49 Lukas Kälble – 26 Yannick Proske, 65 Marc Michaelis, 74 Justin Schütz; 25 Leon Hüttl, 38 Fabio Wagner – 42 Yasin Ehliz, 71 Daniel Fischbuch, 72 Dominik Kahun; 43 Phillip Sinn, 91 Moritz Müller – 15 Stefan Loibl, 62 Parker Tuomie, 70 Bennet Roßmy; 16 Adrian Klein – 24 Tim Brunnhuber, 60 Tim Fleischer, 97 Filip Varejcka

LAT – 74 Ivars Punnenovs – 72 Janis Jaks, 77 Zile Kristaps – 16 Kaspars Daugavins, 22 Toms Andersons, 73 Deniss Smirnovs; 5 Arturs Andzans, 29 Ralfs Freibergs – 17 Martins Dzierkals, 37 Oskars Lapinskis, 95 Pskars Batna; 27 Oskars Cibulskis, 46 Alberts Smits- 9 Renars Krastenbergs, 71 Roberts Bukarts, 81 Raimons Vitolins; 42 Miks Tumanovs, 48 Nauris Sejejs – 13 Rihards Bukarts, 70 Miks Indrasis, 89 Filips Buncis

Die Tore erzielten:

0:1 (05:40) Smirnovs (Daugavins)

1:1 (06:16) Kahun (Fischbuch, Kälble)

2:1 (11:28) Ehliz (Sinn, Müller)

3:1 (43:55) Sinn (Ehliz, Fischbuch) PP1

4:1 (57:16) Michaelis (Wagner) EN

Schiedsrichter: Oskar Ovstedal (NOR), Marian Rohatsch (GER) / Vincent Brüggemann (GER), Patrick Laguzov (GER)

Strafen: GER – 8 Min.; LAT – 4 Min,

Zuschauer: 2107

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!