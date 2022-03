Team der Bietigheim Steelers in QuarantÃ¤ne

Neuss / Bietigheim. (PM DEL) Aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne für das Team der Bietigheim Steelers fallen die kommenden drei Spiele mit Beteiligung der...

Neuss / Bietigheim. (PM DEL) Aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne für das Team der Bietigheim Steelers fallen die kommenden drei Spiele mit Beteiligung der Steelers aus.

Folgende Spiele sind betroffen. Das für heute Abend angesetzte Spiel zwischen ERC Ingolstadt und Bietigheim, zudem Bietigheim gegen die Grizzyls Wolfsburg (06.03.22) und Bietigheim gegen die Straubing Tigers (08.03.22). Nachholtermine für die Partien stehen noch nicht fest.

Ingolstadt: Auch Spiel am heutigen Freitag gegen Bietigheim entfällt!

Ingolstadt. (PM ERCI) Nun ist es offiziell: Nachdem das Sonntagsspiel gegen Augsburg ja bereits ausfällt, hat die PENNY DEL nun auch die Absage unseres heutigen Heimspiels gegen die Bietigheim Steelers bestätigt.

Während den Augsburger Panthern (wie berichtet) keine ausreichende Anzahl an gesunden Feldspielern zur Verfügung steht, wurde den Bietigheim Steelers vom lokalen Gesundheitsamt eine Team-Quarantäne angeordnet. Somit lässt das erste Gastspiel des Aufsteigers in der SATURN-Arena weiter auf sich warten.

„Alle Vorbereitungen auf das erste Doppel-Heimspiel-Wochenende mit Fans seit zwei Jahren waren getroffen. Umso enttäuschender ist es nun für uns, wie bereits im Januar beide Heimspiele kurzfristig absagen zu müssen. Wir hätten uns riesig auf unsere Fans gefreut“, sagt ERC-Marketingdirektor Claudius Rehbein: „Wir wünschen den infizierten Spielern aus Bietigheim und Augsburg sowie aus allen anderen Teams eine gute und schnelle Genesung.“

Die Rückabwicklung für online gekaufte Tickets erfolgt automatisch über unseren Ticketdienstleister EVENTIM. Wurden die Karten im Fairplay Hockey Shop erworben, so gibt es hier gegen Vorlage des Tickets das Geld zurück. Achtung: Der Fairplay Hockey Shop hat krankheitsbedingt die ganze Woche geschlossen.

Weitere Infos zur Rückabwicklung des Spiels für Dauerkartenbesitzer folgt, sobald feststeht, ob die Spiele nachgeholt werden oder nicht.

Da es sich in beiden Fällen um Maßnahmen handelt, die unsere Gegner betreffen, ist das Heimspiel am Montag gegen die Adler Mannheim (19:30 Uhr) selbstverständlich nicht betroffen. Tickets für den Kracher sind online erhältlich. Der Vorverkauf für die Spiele am 13.3. und 20.3. beginnt in der kommenden Woche.