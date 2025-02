Team Austria: Februar Break als Chance fÃ¼r die â€žNext Generationâ€œ

Wien. (PM ÖEHV) 22,5 Jahre Altersdurchschnitt, 13 Spieler, deren Geburtsdatum nach der Jahrtausendwende liegt.

Head Coach Roger Bader gibt beim bevorstehenden Vier-Nationen-Turnier in Oslo, live zu sehen auf Krone TV, einem jungen Team die Möglichkeit sich für die WM-Vorbereitung, die im April startet, sowie die WM selbst zu empfehlen. Mittendrin auch Gregor Biber, der vergangenen Sommer von Utah im NHL-Draft gepickt wurde und aktuell bei der schwedischen Talenteschmiede Rögle aufzeigt.

„Die WM ist in jedem Fall ein Ziel. Speziell dieses Jahr in Stockholm. Das wäre richtig cool“, legt der 18-jährige Verteidiger eines seiner Ziele offen. Bei Rögle findet er beste Bedingungen für seine Entwicklung vor, ist auch wöchentlich mit Utah im Austausch: „Mein Leben hat sich sehr verändert. Training und Schule sind gut organisiert. Ich habe viele Spiele und das Leben ist sehr angenehm hier. Mit Utah wird jede Woche über die letzten Spiele gesprochen, alle zwei Wochen gehen wir auch Videos durch.“

Seit dem Draft letzten Sommer ist auch das ganz große Ziel NHL näher gerückt. „Ich habe immer das gleiche Ziel, es wird nur realistischer mit der Zeit“, so Biber, für den das Nationalteam auch ein Wiedersehen mit seiner Schwester Anna ist, die als Teammanagerin bei den Herren fungiert.

Das Turnier in Oslo sieht der Verteidiger als Chance für die jungen Spieler: „Wir können uns beweisen und zeigen.“ Gegen Frankreich zum Auftakt, Freitag 15:00 Uhr live auf Krone TV, soll ein Sieg her, ebenso am Samstag: „Wir fokussieren uns vor allem auf unser Spiel. Frankreich ist eine gute Nation, aber wenn wir unser System durchziehen, sind wir für jeden Gegner eine unangenehme Mannschaft.“

Genau dieses Bader-Eishockey hat der Head Coach seinen Schützlingen in den vergangenen Tagen eingetrichtert: „Die Spieler haben hervorragend gearbeitet. Sie geben in jedem Training Gas und machen jeden Tag Fortschritte. Wir haben sicher die jüngste Mannschaft im Turnier und ich bin gespannt, was dieses Team zu leisten imstande ist.“

Die Eisfläche in Oslo entspricht NHL-Maßen. Aus Sicht von Roger Bader kann dies seinem Team sogar entgegenkommen: „Wir wollen frech und mutig spielen, werden uns dabei vor allem auf unser System fokussieren. Dann schauen wir, was am Ende rauskommt.“

Drei Spieler, Benedikt Oschgan, Atte Tolvanen und Luca Erne, geben in den kommenden zwei Tagen ihr Nationalteam-Debüt. Hinzu kommen elf weitere Spieler mit 14 oder weniger Länderspielen. „Wir haben ein Team mit vielen Herausforderern, die ihre Visitenkarte für einen WM-Einsatz hinlegen wollen“, blickt der Teamchef selbst gespannt auf die Performance dieser nächsten Generation.

Aktuelle Bilanz gegen Frankreich: 68 Spiele, 35 Siege, 10 Unentschieden, 23 Niederlagen

IIHF Februar Break 2025

– 09. Februar 2025, Oslo (NOR)

Frankreich vs. Österreich

Fr., 07. Februar 2025, 15:00 Uhr, live auf Krone TV

Norwegen/Dänemark vs. Österreich

Sa., 08. Februar 2025, tba, live auf Krone TV

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 106 0 0 2 1 OSCHGAN Benedikt GK 186,0 80,0 05.07.2005 L Växjo Lakers HC (SWE) 0 0 0 0 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0 5 BIBER Gregor D 191,0 88,0 09.08.2006 L Rögle BK (SWE) 5 0 0 0 20 BRUNNER Nico D 181,0 78,0 17.09.1992 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 61 1 1 2 4 KLASSEK Thomas D 183,0 86,0 18.02.2005 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 2 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.2001 R EC-KAC (AUT) 34 1 2 23 23 PFEFFER Jacob D 178,0 86,0 11.02.2001 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 2 0 0 0 3 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.2003 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 0 26 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.1998 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 24 0 0 10 14 WÜRSCHL Niklas D 180,0 76,0 28.08.1999 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 9 0 0 8 19 BÖHM Mathias F 190,0 91,0 17.04.2003 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 7 0 0 4 10 ERNE Luca F 193,0 95,0 26.01.2004 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 0 0 0 0 7 FELDNER Nico F 188,0 91,0 11.10.1998 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 41 7 4 6 13 HARNISCH Tim F 179,0 81,0 18.04.2001 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 22 4 3 27 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 55 4 1 10 15 KAINZ Lukas F 184,0 83,0 02.09.1995 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 37 2 9 8 22 LANZINGER Benjamin F 174,0 78,0 25.01.2000 R Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 2 0 0 0 24 MAXA Felix F 187,0 93,0 14.11.1997 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 43 2 3 14 11 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 24 1 4 0 2 OBERSTEINER Daniel F 177,0 79,0 02.02.1998 L EC-KAC (AUT) 12 1 1 0 17 REBERNIG Maximilian F 192,0 96,0 03.09.2000 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 8 0 1 8 16 WALLENTA Elias F 181,0 77,0 04.01.1999 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 2 0 0 0 9 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.2002 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 14 3 0 2 Ø 185,1 85,9 22,5 516 26 29 126

