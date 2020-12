Team Austria auf dem Weg zur U20 WM in Kanada

Wien. (PM ÖEHV) Seit 6. Dezember hält die österreichische U20-Nationalmannschaft in St. Pölten das Trainingslager für die IIHF U20 Weltmeisterschaft ab. Am Sonntag erfolgt...

Drei negative PCR-Tests auf das Coronavirus (Sonntag, Dienstag und Donnerstag) müssen Spieler und Betreuer der österreichischen U20-Nationalmannschaft vorweisen, um am 13. Dezember gemeinsam mit den Teams aus Tschechien und der Slowakei den Charterflug nach Kanada zur IIHF U20 Weltmeisterschaft antreten zu können.

Während dieser Testserie im Sport.Zentrum Niederösterreich in St. Pölten führten einige positive Ergebnisse und daraus resultierende Maßnahmen der WM-Organisatoren dazu, dass sieben Spieler die Reise nach Edmonton nicht antreten können. „Wir werden mit drei Torhütern und 24 Feldspielern nach Kanada fahren und nach den Testspielen gegen Deutschland und die Slowakei noch zwei Spieler streichen“, sagt Head Coach Roger Bader einen Tag vor der Abreise.

Nach der einen Trainingswoche in St. Pölten befinden sich die Spieler auf einem guten Niveau in Sachen Tempo und Intensität, das es bei der Weltmeisterschaft gegen die USA, Schweden, Russland und Tschechien auch braucht. Die Spieler selbst freuen sich bereits auf die Titelkämpfe.

Tim Harnisch: „Im Vorjahr haben wir eine gute Weltmeisterschaft gespielt und uns mit dem Aufstieg belohnt. Wenn wir nur die Hälfte aus dem Vorjahr umsetzen, werden wir in Kanada eine gute WM spielen. Wir müssen diszipliniert sein und uns an unser System halten, dann werden wir gut aussehen.“

Marco Rossi: “Auf der kleineren Eisfläche wird jeder Fehler sofort bestraft. Wir dürfen gegen die großen Nationen keine Angst zeigen. Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und werden hier sicher mit der Aufgabe wachsen. Vielleicht können wir dann im letzten Spiel gegen Tschechien überraschen.“

Luis Lindner: “Die gesamte Situation um Covid-19 und der Quarantäne ist für alle Spieler neu. Wir werden uns aber am Zimmer fit halten, damit das Niveau, das wir in St. Pölten bereits erarbeitet haben, nicht verloren geht.“

Jacob Pfeffer: „Leider fallen zwei wichtige Verteidiger durch das Coronavirus aus. Wir können das aber nicht mehr beeinflussen, daher müssen wir als Team enger zusammenrücken. Wir haben noch genug Zeit, um uns auf die Gegner einzustellen. Das wichtigste wird sein, dass wir keine Strafen kassieren.“

Die Spiele der österreichischen U20-Nationalmannschaft bei der IIHF U20 Weltmeisterschaft gegen Schweden (MEZ: 29. Dezember, 00:00 Uhr) und Tschechien (MEZ: 31. Dezember, 20:00 Uhr) werden von ORF Sport+ live ausgestrahlt.

WM-Kader nominiert

Seit Samstagabend stehen die 27 Spieler der österreichischen U20-Nationalmannschaft fest, die am Sonntag die Reise zur IIHF U20 Weltmeisterschaft nach Kanada antreten. Marco Rossi wird als Kapitän das Team in die Titelkämpfe in Edmonton führen.

IIHF U20 WM – 27-Mann-Kader

Am vergangenen Sonntag trafen 36 Spieler in das Trainingslager der österreichischen U20-Nationalmannschaft im Sport.Zentrum Niederösterreich in St. Pölten ein. Drei negative PCR-Tests innerhalb der letzten Woche auf das Coronavirus waren die erste Hürde, die für eine Nominierung ins österreichische Team für die IIHF U20 Weltmeisterschaft zu überwinden war.

Thimo Nickl, Kilian Zündel, Kilian Frühwirt und Lukas Pohl wiesen positive Ergebnisse auf, wodurch ein Antreten in Kanada unmöglich wurde. Aufgrund der Einstufung durch den Internationalen Eishockeyverband (IIHF) als direkte Kontaktperson und nicht aufgrund eines positiven Tests ist es auch für Lorenz Lindner, Christoph Tialler (beide aufgrund eines direkten Kontaktes bei ihrem Verein) und Oskar Maier nicht möglich, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Nach dem automatischen Ausfall dieser sieben Spieler trafen Head Coach Roger Bader und seine Assistenten am Samstag die letzte Entscheidung und reduzierten den Kader auf jene 27 Spieler, die den erweiterten österreichischen WM-Kader bilden. Demzufolge schieden auch noch die beiden Torhüter Felix Beck und Alois Schultes sowie Stürmer Adem Kandemir aus.

„Die Leistungen im Training waren in dieser Woche in St. Pölten sehr gut. Wir hatten ein gutes Niveau und ein hohes Tempo. Das gilt es jetzt, nach Kanada mitzunehmen“, sagte Bader. „Wir wissen, dass alle vier Gegner in der Vorrunde klar über uns zu stellen sind. Wir wollen aber jeden Tag besser werden, lernen und am Ende vielleicht eine Überraschung abliefern. Wir wollen Österreich gut vertreten und das Bestmögliche herausholen.“ Als Kapitän wird Marco Rossi die Mannschaft aufs WM-Eis führen, als Assistenten sind Tim Harnisch, Luis Lindner und Jacob Pfeffer vorgesehen.

Am Sonntag erfolgt zu Mittag gemeinsam mit den Teams aus Tschechien und der Slowakei von Wien aus die Anreise nach Kanada. Der Charterflug wird in Island und Neufundland zwei Tankstopps einlegen und nach knapp zwölf Stunden in Edmonton eintreffen. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich die österreichische Delegation in der „WM-Bubble“ und unterliegt den strengen Vorschriften der Provinz Alberta.

Die Spiele der österreichischen U20-Nationalmannschaft bei der IIHF U20 Weltmeisterschaft gegen Schweden (MEZ: 29. Dezember, 00:00 Uhr) und Tschechien (MEZ: 31. Dezember, 20:00 Uhr) werden von ORF Sport+ live ausgestrahlt. „Es ist eine tolle Sache, dass der ORF diese Junioren-WM übertragen wird und unsere nächste Generation die Chance erhält, sich dem österreichischen Publikum zu präsentieren. Wir sind stolz auf diese Mannschaft und ich denke, dass Roger Bader mit seiner internationalen Erfahrung die Burschen perfekt auf diese WM vorbereiten wird“, gibt ÖEHV-Vizepräsident Günther Ropatsch der U20-Nationalmannschaft mit auf den Weg.

U20-Nationalmannschaft Herren

13. – 24.12.2020: Vorbereitung auf die U20-Weltmeisterschaft

Ort: Edmonton/Kanada

13.12.2020: Flug nach Kanada

18.12.2020: Start des Eistrainings

Vorbereitungsspiele

21.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 21.12.2020, 20:00 Uhr): Deutschland – Österreich

23.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 23.12.2020, 20:00 Uhr): Österreich – Slowakei

25.12.2020 – 05.01.2021: 2021 IIHF U20 Herren Weltmeisterschaft Top Division

Ort: Rogers Place in Edmonton/Kanada

Gruppe A: Kanada, Finnland, Schweiz, Slowakei, Deutschland

Gruppe B: Russland, Schweden, USA, Tschechien, Österreich

Spielplan

26.12.2020, 19:30 Uhr (MEZ: 27.12.2020, 03:30 Uhr): USA – Österreich

28.12.2020, 16:00 Uhr (MEZ: 29.12.2020, 00:00 Uhr): Österreich – Schweden (LIVE ORF Sport+)

29.12.2020, 19:30 Uhr (MEZ: 30.12.2020, 03:30 Uhr): Österreich – Russland

31.12.2020, 12:00 Uhr (MEZ: 31.12.2020, 20:00 Uhr): Tschechien – Österreich (LIVE ORF Sport+)

02.01.2021: Viertelfinale

04.01.2021: Halbfinale

05.01.2021: Finalspiele

Durch die Absage aller anderen U20-WM-Turniere für die Saison 2020/21 wird es in diesem Jahr weder Auf- noch Absteiger geben. Daher werden in Edmonton auch keine Relegationsspiele der Gruppenfünften stattfinden. Alle Teilnehmer werden auch in der Saison 2021/22 in der IIHF Top Division der U20 in Kanada spielen.