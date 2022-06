Taylor Vause ist DEL2-Fanspieler des Jahres

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) rief die Fans auf ihren DEL2-Fanspieler des Jahres zu wählen. Diese Wahl fand bereits zum...

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) rief die Fans auf ihren DEL2-Fanspieler des Jahres zu wählen.

Diese Wahl fand bereits zum dritten Mal statt. In der Endauswahl standen pro Club drei Spieler. Über diese Auswahl konnten die Eishockey-Interessierten bereits im Vorfeld entscheiden. Somit standen bei der finalen Abstimmung 42 Spieler zur Verfügung. Schnell haben sich mit Jake Hildebrand (Löwen Frankfurt), Janick Schwendener (Dresdner Eislöwen), Lanny Gare (Selber Wölfe), Taylor Vause (EC Bad Nauheim) und Joel Keussen (EC Kassel Huskies) fünf Spieler herauskristallisiert, die um die vordersten Plätze kämpften.

Am Ende hatte sich mit insgesamt zehn Prozent aller abgegebenen Stimmen Taylor Vause auf Platz eins geschoben. Somit ist der Spieler vom EC Bad Nauheim der DEL2-Fanspieler des Jahres 2022 und tritt damit die Nachfolge von Derek Dinger an. Bei der Premiere 2020 wurde Michael Knaub von den Fans zum beliebtesten Spieler gewählt.

In diesem Jahr landeten auf den Plätzen zwei und drei Lanny Gare von den Selber Wölfen und Joel Keussen von den Kassel Huskies. Die Abstimmung wurde im Jahr 2020 eingeführt, da „Herzblut Eishockey“ nicht nur für die Spieler, Clubs und die Liga, sondern vor allem auch für die DEL2-Fans steht. Eine Wahl also, wo einzig und alleine die Fans entscheiden.

Vause kam im Sommer 2021 zu den Roten Teufeln und überzeugte schnell durch seine Leistung und auch durch sein sympathisches und bodenständiges Auftreten. Der Kanadier bleibt auch in den kommenden beiden Spielzeiten den Hessen treu und ist in Bad Nauheim schon heimisch geworden.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Herzlichen Glückwunsch an Taylor Vause zum DEL2-Fanspieler des Jahres 2022. Eine Wahl, wo einzig allein die Fans entscheiden, ist immer etwas Besonderes. Am Ende hat sich Taylor Vause durchgesetzt und die Fans sportlich und sicher auch menschlich überzeugt – und das bei einer großen Resonanz unserer Umfrage. Gleichzeitig steht er selbst für ein leidenschaftlich kämpfendes Team, was eine sehr erfolgreiche Saison absolviert hat. Umso tragischer war seine Verletzung, weshalb er selbst im Playoff-Halbfinale nicht mehr für die Bad Nauheimer spielen konnte.“

Taylor Vause: „Die Fans sind ein wichtiger Grund, warum Eishockey so besonders ist. Die Rückkehr der Fans in die Stadien in dieser Saison erinnert jeden daran, wie wichtig sie für unseren Sport sind. Ich bin den tollen Fans in Bad Nauheim und in der ganzen Liga sehr dankbar für diese große Ehre und freue mich darauf, alle DEL2-Fans in der nächsten Saison wiederzusehen!“