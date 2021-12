Taylor Vause fÃ¤llt aus

Bad Nauheim. (PM EC BN) Das sind leider keine guten Nachrichten: Taylor Vause wird dem EC Bad Nauheim in den nächsten Spielen fehlen. Der...

Der Kanadier hatte sich am vergangenen Freitag in der Partie gegen die Tölzer Löwen verletzt. Der Stürmer spielte die Partie zwar bis zum Ende, war aber sichtlich gehandicapt. Am Sonntag, beim 4:3-Sieg in Heilbronn, fehlte der Top-Scorer der DEL2.

Nach eingehenden Untersuchungen steht nun fest, dass Vause zunächst einmal pausieren muss. Im schlimmsten Fall rechnet man im Lager der Roten Teufel mit einem Ausfall von vier Wochen.