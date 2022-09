Tavish Davidson zurÃ¼ck in Lauterbach, Darian Sommerfeld neu im Team

Lauterbach. (PM Luchse) Am Dienstag nahm Bernd Grunewald Tavish Davidson am Frankfurter Flughafen in Empfang, am Abend stand dann das erste Training mit dem...

Nach der freudigen Begrüßung der alten und neuen Teamkollegen, hieß es für Tavish in erster Linie die Müdigkeit und den Jetlag aus den Beinen zu laufen. Das der 24-jährige Kanadier heiß auf die Saison in der Regionalliga ist, war dann von der ersten Minute an zu sehen.

Tavish Davidson geht in diesem Jahr in seine dritte Saison bei den Lauterbacher Luchsen. In der abgelaufenen Hessenligasaison war er mit 31 Punkte (5 Tore und 26 Vorlagen) punktbester Verteidiger der Luchse. Die Verantwortlichen freuen sich, dass Tavish wieder den Weg nach Lauterbach gefunden hat, um die Luchse in der anstehenden Saison zu unterstützen.

Mit Sommerfeld konnten die Luchse einen neuen Torhüter für die anstehende Regionalligasaison verpflichten.

Der in Maple Ridge, British Columbia geborene Deutsch-Kanadier landete am Sonntag gemeinsam mit seiner Freundin Britteny in Frankfurt und wurde von seinen neuen Teamkollegen Dave König und Mika Junker sowie Trainer Dennis Maschke begrüßt.

Da Darian einen deutschen Pass besitzt, benötigt er keine Kontingentstelle und rückte daher in den Fokus der Luchse. Dabei ist Lauterbach nicht die erste Station seiner Eishockeykarriere in Deutschland.

Bereits in der Saison 2018/19 hütete er das Tor der U20 des ESV Kaufbeuren. Der weitere Weg führte ihn dann über Memmingen, Königsbrunn und in der letzten Saison nach Kempten, mit denen er das Playoff-Halbfinale erreichte. Nun kommt er aus Bayern nach Hessen.

Die Verantwortlichen der Luchse freuen sich, die Zusage von Darian erhalten zu haben, und damit eine wichtige Schlüsselposition im Team zu besetzen.