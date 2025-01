Tausch der TorhÃ¼ter bei GottÃ©ron

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG meldet, dass Loïc Galley bis auf weiteres in die erste Mannschaft zurückkehrt.

Der 22-jährige Torhüter zeigte in dieser Saison sehr gute Leistungen und bestritt 19 Spiele in der Swiss League für den HC Thurgau und 2 Spiele in der National League für die Drachen.

Bryan Rüegger vollzieht den umgekehrten Weg und wird die Farben des Deutschschweizer Vereins mit einer B-Lizenz verteidigen.

