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Tatsächlich?! Wer hätte das gedacht: Das Power Break geht schon in seine 15. Saison

19. Juli 20261 Mins read8
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Neuss. (EM) Man mag es kaum glauben, aber das Power Break geht in der DEL schon in seine 15. Saison.

Seit der Saison 2012 / 2013 sind die Werbeunterbrechungen fester Bestandteil in der Liga.

Zunächst wurde die 90-sekündige Werbeunterbrechung pro Drittel für den damals neuen TV-Partner Servus TV für rund 80 Livespiele eingeführt.
Das wurde seinerzeit von den Gesellschaftern der 14 DEL-Clubs mehrheitlich beschlossen.

>>> DEL führt Power Breaks ein

Ausgeweitet wurde das Ganze mit dem Wechsel 2016 zur Telekom (MagentaSport), die jedes Spiel begann zu übertragen.

In der DEL2 zog man mitten in der Saison 2020 / 2021 ab dem 1. Januar 2020 nach.

Wir blicken och einmal zurück auf die Einführung der Power Breaks 2012 und stellen folgende Farge dazu:

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Seit 2012 gibt es in der DEL die Power Breaks (90 sekündige Werbeunterbrechung pro Drittel). Eure Meinung dazu:
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